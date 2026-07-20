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भोपाल नगर निगम में 12 एल्डरमैन की नियुक्ति, एक भी महिला को नहीं मिली जगह

मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की एल्डरमैन की सूची, भोपाल के सभी 12 एल्डरमैन हैं पुरुष, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर उठे सवाल.

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भोपाल नगर निगम में 12 एल्डरमैन की नियुक्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:29 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम के लिए 12 एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति कर दी है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी 12 नामों की घोषणा की गई है. हालांकि, इस सूची की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक भी महिला को जगह नहीं मिली है. इसे लेकर महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है. महापौर मालती राय ने कहा की महिलाओं के मामले में प्रदेश से टारगेट लिया गया है, केवल भोपाल की बात नहीं है.

लंबे समय से एल्डरमैन की नियुक्ति का इंतजार अब खत्म हो गया. मध्य प्रदेश सरकार ने 12 एल्डरमैन की सूची जारी कर दी है. सभी मनोनीत एल्डरमैन पुरुष हैं इसमें एक भी महिला को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.

भोपाल के सभी 12 एल्डरमैन हैं पुरुष (ETV Bharat)

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार भोपाल नगर निगम के लिए जिन नेताओं को एल्डरमैन बनाया गया है, उनमें श्याम विजयवर्गीय, महेश तिवारी, सुनील द्विवेदी, प्रदीप लोधी, लीलाधर यादव, प्रमोद पोलघंटरवार सहित कुल 12 नेताओं के नाम शामिल हैं. सभी मनोनीत सदस्य लंबे समय से संगठन और पार्टी से जुड़े रहे हैं.

कौन होते हैं एल्डरमैन?

बता दें की एल्डरमैन नगर निगम के मनोनीत पार्षद होते हैं. वे निगम परिषद की बैठकों में भाग लेते हैं. शहर के विकास से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखते हैं और विभिन्न समितियों में भी भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, उन्हें जनता द्वारा चुने गए पार्षदों की तरह मतदान का अधिकार सभी मामलों में नहीं होता, लेकिन नगर प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है.

BHOPAL ALDERMEN APPOINTMENT
मध्य प्रदेश सरकार ने जारी की एल्डरमैन की सूची (ETV Bharat)

महिलाओं को जगह नहीं मिलने पर बोलीं महापौर

इधर, महापौर मालती राय ने कहा कि "सभी मनोनीत पार्षदों को बधाई. इनकी नियुक्ति से शहर का और अधिक विकास होगा." महिलाओं को जगह नहीं मिलने पर मालती राय ने कहा की महिलाओं का प्रदेश में टारगेट लिया गया है केवल भोपाल की बात नहीं है.

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भोपाल नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद अब इन मनोनीत सदस्यों की नगर निगम की कार्यप्रणाली और शहर के विकास कार्यों में क्या भूमिका रहती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं महिला प्रतिनिधित्व को लेकर शुरू हुई बहस आने वाले दिनों में राजनीतिक मुद्दा भी बन सकती है.

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