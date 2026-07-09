मध्य प्रदेश में फर्राटा भरने को तैयार सरकारी बसें, देखें- पहले चरण के 40 रूट की सूची
मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अगले माह से. सामान्य बसों के अलावा सुपर लग्जरी बसें भी हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 5:48 PM IST
भोपाल : मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का पहला चरण अगस्त माह से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए इंदौर संभाग से 40 अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवा संचालित की जाएगी. परिवहन विभाग ने इन 40 इंटर सिटी के मार्ग तय कर दिए हैं. इनके संचालन के लिए परिवहन विभाग बसों के पममिट देगा और निजी बस संचालक पीपीपी मोड पर एग्रीमेंट कर इन रूटों पर बसों का संचालन करेंगे. इन रूटों पर चलने वाले वाहनों की व्हीकल लोकेशन डिवाइस से लगातार मॉनीटरिंग की जाएगी. बसों की लोकेशन की निगरानी के लिए क्षेत्री और राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया जाएगा.
परिवहन विभाग ने 30 दिन में मांगे सुझाव
सरकारी बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकारी बसों का संचालन सिर्फ आसपास के शहरों तक नहीं होगा, बल्कि दूरदराज के बड़े शहरों को भी इंदौर से जोड़ा जाएगा. इन रूटों पर साधारण, सेमी डीलक्स, डीलक्स, एसपी डीलक्स, एसपी लग्जरी, एसी सुपर लग्जरी बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें मिडी बस 23 से 34 सीटर होगी, जबकि स्टैंडर्ड बस 35 से 70 सीटर होगी.
इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा
- सबसे लंबा बस सफर इंदौर से सिंगरौली के बीच होगा. यह बस इंदौर, भोपाल, गैरतगंज, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी के बीच दौड़ेगी.
- इंदौर से शहडोल के बीच 791 किलोमीटर का सफर भी इन बसों से तय किया जा सकेगा. इस रूट पर इंदौर, सीहोर, भोपाल, औबेदुल्लागंज, उदयपुरा, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, शाहपुर, नौरोजाबाद के बीच बसें दौड़ेंगी.
- इंदौर से मऊगंज के बीच का 780 किलोमीटर का सफर भी आसान होगा. इस रूट पर इंदौर आष्टा, भोपाल, विदिशा, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के बीच बस चलेगी.
- इंदौर से रीवा के बीच की 688 किलोमीटर की दूरी भी बस तय करेगी. इस रूट पर इंदौर, देवास, भोपाल, विदिशा, राहतगढ़, सागर, दमोह, कटनी, मैहर के बची बस का संचालन होगा.
- इंदौर से उमरिया के बीच का 657 किलोमीटर का सफर भी सुविधाजनक होगा. इस रूट पर बसों का संचालन इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, राहतगढ़, सागर, दमोह कटनी के बीच होगा.
- इंदौर से निवाड़ी के बीच 569 किलामीटर रूट पर भी बस संचालन. इस रूट पर इंदौर, आष्टा, भोपाल, विदिशा, राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ होते हुए बस निवाड़ी पहुंचेगी.
- इंदौर से मुरैना के बीच 540 किलोमीटर की दूरी बस से पूरी की जा सकेगी. यह बस इंदौर, देवास, मक्सी, शाजापुर, ब्यावरा, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर से मुरैना पहुंचेगी.
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यात्रियों को बस में ये सुविधाएं मिलेंगी
- इन रूटों पर चलने वाली बसों में यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. सभी बसों की लाइव लोकेशन परिवहन विभाग को मिलेगी. हर 5 से 10 सेकंड में यह जानकारी परिवहन विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पहुंचेगी.
- यात्रियों को बसों की लोकेशन और बस स्टेंड पर पहुंचने की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से मिल सकेगी.
- सभी बसों की समय सारिणी भी यात्रियों को उनके मोबाइल एल पर उपलब्ध होगी. इससे यात्रियों का सफर आसान होगा.
- यात्रियों को बस का टिकट इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से मिल सकेगा. इसमें किराए और यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारी होगी. इससे अतिरिक्त किराए वसूलने की शिकायतें नहीं आएंगी.
- बसों का संचालन नियमित अंतराल पर किया जाएगा, ताकि बसों में अत्यधिक यात्रियों की भीड़ न हो.
- यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल एप के अलावा वेबसाइट के माध्यम से यात्रियों की शिकायतें और सुझाव प्राप्त किए जा सकेंगे.