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मध्य प्रदेश में फर्राटा भरने को तैयार सरकारी बसें, देखें- पहले चरण के 40 रूट की सूची

भोपाल : मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का पहला चरण अगस्त माह से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए इंदौर संभाग से 40 अलग-अलग शहरों के बीच बस सेवा संचालित की जाएगी. परिवहन विभाग ने इन 40 इंटर सिटी के मार्ग तय कर दिए हैं. इनके संचालन के लिए परिवहन विभाग बसों के पममिट देगा और निजी बस संचालक पीपीपी मोड पर एग्रीमेंट कर इन रूटों पर बसों का संचालन करेंगे. इन रूटों पर चलने वाले वाहनों की व्हीकल लोकेशन डिवाइस से लगातार मॉनीटरिंग की जाएगी. बसों की लोकेशन की निगरानी के लिए क्षेत्री और राज्य स्तरीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तैयार किया जाएगा.

परिवहन विभाग ने 30 दिन में मांगे सुझाव

सरकारी बसों के संचालन के लिए परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सरकारी बसों का संचालन सिर्फ आसपास के शहरों तक नहीं होगा, बल्कि दूरदराज के बड़े शहरों को भी इंदौर से जोड़ा जाएगा. इन रूटों पर साधारण, सेमी डीलक्स, डीलक्स, एसपी डीलक्स, एसपी लग्जरी, एसी सुपर लग्जरी बसों का संचालन किया जाएगा. इनमें मिडी बस 23 से 34 सीटर होगी, जबकि स्टैंडर्ड बस 35 से 70 सीटर होगी.