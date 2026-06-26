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राजधानी भोपाल की सड़कों पर दिखा गम और अकीदत का माहौल, ड्रोन से निगरानी

मोहर्रम पर राजधानी भोपाल के कई इलाकों से जुलूस निकले. इनमें ताजिए, बुर्राक, सवारियां शामिल हुईं.

Bhopal Muharram processions
मोहर्रम पर भोपाल में शहर के कई इलाकों से जुलूस निकले (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 4:11 PM IST

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भोपाल : मोहर्रम के मौके पर राजधानी भोपाल में गम और अकीदत का माहौल देखने को मिला. करबला के शहीदों, खासकर हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में शहरभर में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाले गए. जुलूसों में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और "या हुसैन" की सदाओं के बीच मातम कर शहीद-ए-करबला को खिराज-ए-अकीदत पेश की गई. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने पुराने शहर में विशेष इंतजाम किए और कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया.

मुख्य मातमी जुलूस फतेहगढ़ से शुरू

भोपाल के फतेहगढ़, जहांगीराबाद, इतवारा, शाहजहांनाबाद, टीला जमालपुरा समेत विभिन्न इलाकों से पारंपरिक मातमी जुलूस निकाले गए. इन जुलूसों में ताजिए, बुर्राक, सवारियां और इस्लामी परचम आकर्षण का केंद्र रहे. अकीदतमंदों ने सीना-ज़नी और नौहाख्वानी के जरिए करबला के शहीदों को याद किया. मुख्य मातमी जुलूस फतेहगढ़ से शुरू होकर मोती मस्जिद, इमामीगेट, पीरगेट, भवानी चौक, रॉयल मार्केट, हमीदिया अस्पताल, कोहेफिजा होते हुए वीआईपी रोड स्थित करबला पहुंचा.

भोपाल में करबला के लिए रवाना हुए जुलूस (ETV BHARAT)

करबला के लिए रवाना हुए जुलूस

शहर के अलग-अलग हिस्सों से निकले जुलूस भी पीरगेट क्षेत्र में एकत्रित हुए और वहां से सामूहिक रूप से करबला के लिए रवाना हुए. जुलूस मार्ग पर जगह-जगह मजहबी तकरीरें आयोजित की गईं, जहां उलेमा-ए-किराम ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी, इंसानियत, सब्र और इंसाफ के संदेश पर रोशनी डाली. रास्ते में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा सबील लगाकर अकीदतमंदों को ठंडा पानी, शरबत और अन्य पेय पदार्थ वितरित किया गया.

Bhopal Muharram processions
सड़कों पर दिखा गम और अकीदत का माहौल (ETV BHARAT)

सुरक्षा दुरुस्त, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

मोहर्रम के जुलूसों को देखते हुए भोपाल पुलिस ने पुराने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. जुलूस मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, क्यूआरटी और वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहे. संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई. यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुराने शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया. जुलूस के दौरान भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रही, जबकि आम लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई. एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया "सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स सतर्क है. जुलूस की सुविधा के ट्रैफिक डायवर्ट किया है."

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