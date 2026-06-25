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भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम, शिया समुदाय ने कर्बला के पैगाम को किया याद

राजधानी भोपाल में 7वीं मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन की याद में शिया समुदाय ने किया मातम, हुसैन की सदाओं से गूंजा क्षेत्र.

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भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 9:08 AM IST

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भोपाल: भारत सहित पूरी दूनिया में मुहर्रम बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है. खासतौर पर शिया मुस्लमान मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक काले कपड़े पहनकर और नंगे पैर मातम करते हुए नजर आते हैं. इस दौरान दस दिनों तक मजलिसों का आयोजन किया जाता है, जिनमें हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जाता है.

इंसानियत, सत्य, इंसाफ, सब्र और त्याग का संदेश

इस्लाम में मुहर्रम की 10वीं तारीख के अलावा 7वीं तारीख का भी विशेष महत्व है. सातवें मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन के छह माह के बेटे हजरत अली असगर की शहादत की याद में मनाया जाता है. वहीं, 10वीं मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था. कर्बला की जंग में तीन दिन की प्यास के दौरान जब मासूम अली असगर के लिए पानी मांगा गया, तब उन्हें तीर मारकर शहीद कर दिया गया था. मुहर्रम केवल गम का पर्व नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, सत्य, इंसाफ, सब्र और त्याग का संदेश भी देता है.

इंसानियत, सत्य, इंसाफ, सब्र और त्याग का संदेश (ETV Bharat)

न्याय की रक्षा के लिए शहादत

मुहर्रम गम, सब्र, कुर्बानी और इंसानियत के लिए दी गई सबसे बड़ी शहादत की याद में मनाया जाता है. राजधानी भोपाल में शिया समुदाय के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में मातम कर उन्हें खिराज-ए-अकीदत पेश की. शिया समुदाय के लोगों ने बताया कि करीब 1400 साल पहले कर्बला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ तीन दिन तक भूखे-प्यासे रहने के बावजूद अन्याय और अत्याचार के सामने नहीं झुके, बल्कि इंसानियत, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी.

मातम का उद्देश्य कुर्बानी को याद रखना

हजरत इमाम हुसैन की यह कुर्बानी आज भी पूरी दुनिया के लिए सब्र, त्याग और भाईचारे का संदेश देती है. मुहर्रम के दौरान शिया समुदाय के लोग मजलिसों का आयोजन करते हैं और मातम के जरिए अपने गम का इजहार करते हैं. शिया समुदाय के स्कॉलर एजाज रिजवी और अनूश रिजवी का कहना है, '' मातम का उद्देश्य किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि कर्बला के उस संदेश को याद रखना है कि जो इंसान स्वयं मुश्किलें सह ले, लेकिन कभी किसी दूसरे इंसान को तकलीफ न दे.''

जुल्म का डटकर मुकाबला

उन्होंने आगे कहा कि ईरान में जो कुछ हुआ उसको सबने देखा है, ईरान के आगे अमरीका ने घुटने टेक दिया. उसका साफ मकसद है कि जुल्म के आगे झुको नहीं बल्कि उसका मुकाबला करो. यही संदेश हजरत इमाम हुसैन ने भी दिया था. बता दे की मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर दसवीं तारीख तक मजलिसें आयोजित की जाती हैं. इस दौरान अकीदतमंद लोग काले कपड़े धारण कर हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को याद करते हैं.

सातवें मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन के छह माह के पुत्र हजरत अली असगर की शहादत की याद में मनाया जाता है. कर्बला की जंग के दौरान जब प्यास से व्याकुल मासूम अली असगर के लिए पानी मांगा गया, तब यजीदी सेनाओं ने तीर से उन्हें शहीद कर दिया. शिया समुदाय इस घटना को कर्बला की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक मानता है. इसी याद में सातवें मुहर्रम पर झूले (पालने), ताबूत और मातमी जुलूस निकाले जाते हैं.

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