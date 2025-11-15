मिसेज इंडिया एशिया फर्स्ट रनर-अप भोपाल पहुंची, मध्य प्रदेश को वेलनेस की राजधानी बनाने का लक्ष्य
मिसेज इंडिया एशिया 2025 की फर्स्ट रनर-अप श्वेता मिश्रा भोपाल लौटी, कहा सवाल-जवाब वाला राउंड टाक्सिस, कैटवाक के दौरान गाउन का सीक्वेंस याद रखना मुश्किल.
भोपाल: ''आप चाहे जिस भी प्रोफेशन से हों, आपका कोई भी पद या लेवल हो. ये सब आपको मिसेज इंडिया एशिया कांटेस्ट में शामिल होने के लिए छोड़कर आना पड़ता है. क्योंकि वह सब प्रतियोगी हैं और आप एक मॉडल हैं, तो जब कैटवाक की प्रैक्टिस होती है, तो वहां आपको उनकी बात सुननी पड़ती है. सवाल जवाब वाला राउंड बहुत टाक्सिस होता है. वो लोग कुछ भी पूछते हैं.
यह पॉलिटिकल हो सकता है, समाज से जुड़ा कोई बड़ा मुद्दा हो सकता है या फिर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. उस समय आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी पर्सनॉलिटी जो दिखना चाहिए, इन सबके बारे में ध्यान देते हैं.'' यह कहना है कि मिसेज इंडिया एशिया 2025 की फर्स्ट रनर-अप डॉ. श्वेता मिश्रा का. श्वेता मिश्रा बुधवार को अपने गृह नगर भोपाल पहुंची और मीडिया से कांटेस्ट के बारे में खुलकर चर्चा की.
मध्य प्रदेश को वेलनेस की राजधानी बनाने का लक्ष्य
डॉ. श्वेता ने बताया कि, ''उनका लक्ष्य वेलनेस को जीवनशैली बनाना है. इसके माध्यम से योग, माइंडफुल इटिंग, डीटॉक्स, स्किन रिजुविनेशन और मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. इस पहल के माध्यम से वे मध्य प्रदेश में समुदाय आधारित वेलनेस एजुकेशन शुरू करने की भी योजना बना रही हैं.'' डॉ. श्वेता ने कहा कि ''मध्य प्रदेश में प्रकृति, संस्कृति और शांति का अद्भुत मेल है. अगर हम यहां वेलनेस को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं, तो यह प्रदेश भारत की वेलनेस राजधानी बन सकता है. वे राज्य के पर्यटन और आयुष विभागों के साथ मिलकर योग एवं प्रकृति आधारित वेलनेस सर्किट्स विकसित करने की संभावनाओं पर विचार कर रही हैं.'
असली सफलता वही, जो आत्म विश्वास से चमके
डॉ. श्वेता ने बताया कि, ''इस प्रतियोगिता में भाग लेना उनके लिए आत्म-अनुशासन और आत्म-खोज की यात्रा रही. मंच पर मिलने वाली मुस्कान के पीछे महीनों की तैयारी, कड़ी मेहनत और मानसिक मजबूती थी. मैंने फिटनेस, योग, माइंडफुलनेस और कम्युनिकेशन हर क्षेत्र में खुद को नए सिरे से तैयार किया. इस दौरान मैंने सीखा कि असली सफलता वही है, जो आत्म-विश्वास से चमकती है.'' फाइनेंस विषय में डॉक्टरेट कर चुकी डॉ. श्वेता मिश्रा ने पिछले एक दशक तक जर्मनी में अपने पति के साथ रहते हुए भारतीय योग और आयुर्वेद की समझ को गहराई से अध्ययन किया है. वह अब भारत में रह रही हैं. उन्होंने कहा कि, ''उनका वैश्विक अनुभव उन्हें वेलनेस के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से जोड़े रखता है.''
छोड़ रही थीं कांटेस्ट, पति ने बंधाया ढाढ़स
डॉ. श्वेता ने बताया कि, ''जब मेरी ग्रूमिंग हुई, उस दौरान कई बार मेरा मन में आया कि कैसे करेंगे. जिस प्रकार वहां अलग-अलग डिजायनर होते हैं. आपको हर डिजायनर के गाउन में एक अलग रैंप वाक का सीक्वेंस बनाना होता है. इन अलग-अलग सीक्वेंस को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है. इसके लिए आपका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए.''
डॉ. श्वेता ने बताया कि, ''सेमीफाइनल जीतने के बाद मैंने पति को फोन लगाया और उनसे बोली कि अब मुझे घर आना है. ये मेरे लिए बहुत टाक्सिन हो रहा है. लेकिन उन्होंने बहुत मोटिवेट किया. उन्होंने कहा कि एक बार और सेाच लो करके देख लो. नहीं तो कोई बात ही नहीं. इसके बाद मैंने किया और फस्ट रनर अप रही.''
धीरे-धीरे मिलता है योगा का रिजल्ट
डॉ. श्वेता ने बताया कि, ''बेसिक योगा सबसे अच्छा है. लेकिन आज कल लोग पावर योगा या जुंबा योगा कर रहे, जो उसके ही वेरिएंट है. लेकिन जो पुरातन योगा है, जैसे प्राणायाम की बात करें तो ये हमारे यूनिवर्सल और इंडिविजुअल कान्सियसनेस को यूनाइट करता है और ज्वाइन करता है. बेसिक योगा यही है. लेकिन हम अब इसके अलग-अलग वेरिएंट को ईजाद कर रहे हैं.''
डा. श्वेता ने बताया कि, ''शरीर के अनुसार सबके लिए अलग-अलग योगा होता है. जैसे यदि किसी की शादी 6 महीने बाद है, तो ऐसे लोग पावर योगा के जरिए वजन कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन योगा में रिजल्ट धीरे-धीरे मिलते हैं. लेकिन आप चाहो कि एक साथ वजन कम हो, तो ऐसा नहीं हो सकता.''