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वन रक्षक, जेल प्रहरी के एग्जाम की नई डेट व टाइमिंग घोषित, फिर जारी होंगे एडमिट कार्ड

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक का एग्जाम सर्वर में खराबी के कारण कैंसिल.

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सतना में पेपर कैंसिल होने के विरोध में ज्ञापन सौंपते अभ्यर्थी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 12:39 PM IST

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भोपाल/सतना: प्रतियोगी परीक्षाएं कराना सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है. कभी पेपर लीक तो कभी तकनीकी कारणों से एग्जाम कैंसिल होने से अभ्यर्थी भी परेशान हैं. 7 जून रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया. जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है. इससे छात्र निराश हो गए. मध्य प्रदेश में कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

फिर से जारी होंगे प्रवेश पत्र

एग्जाम सेंटर पहुंचे स्टूडेंट्स को बताया गया कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया. इसका कारण तकनीकी खराबी बताया गया. एग्जाम रविवार दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे दूसरी शिफ्ट में होना था. परीक्षा केंद्रों पर बताया गया कि सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण एग्जाम नहीं हो सकेगा. अब इन तीनों पदों के लिए परीक्षा की नई तारीख घोषित की गई है.

डिंडोरी से आए धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी एग्जाम कैंसिल होने से दुखी (ETV BHARAT)

अब 20 जून 2026 को एग्जाम

7 जून 2026 की दूसरी शिफ्ट की रद्द की गई परीक्षा अब 20 जून 2026 को होगी. ये एग्जाम पहली पाली (सुबह 10.00 से 12.00 बजे तक) होगा. इसके लिए सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र फिर से जारी किए जाएंगे. ये प्रवेश पत्र एग्जाम से कुछ दिन पहले ही MPESB की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे.

सतना में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी

सतना के आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज में डिंडोरी जबलपुर, शहपुरा, सेमरिया, रीवा, कटनी जिलों से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंचे. एग्जाम कैंसिल होने की सूचना पाकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने कॉलेज में हंगामा किया और नारेबाजी की. इसके बाद स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए. आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे.

डिंडोरी के शाहपुरा से आए धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी का कहना है "वह मजदूर का बेटा है. वह धर्म कांटा में नाइट ड्यूटी करता है. उसे दो दिन की छुट्टी लेनी पड़ी. आने-जाने में खर्च अलग से हुआ. हमारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं है." SDM राहुल सिलाडिया ने बताया "एग्जाम कैंसिल होने पर स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है."

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