मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट, ग्वालियर-चंबल से बुंदेलखंड तक भारी बारिश की चेतावनी
एमपी में अगले दो दिन आफत की बारिश, श्योपुर-शिवपुरी में अति भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी की छुट्टी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 2:40 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में मानसून एक बार फिर रौद्र रूप लेने की तैयारी में है. उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश और उससे लगे क्षेत्रों में बना सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र अब उत्तरी मध्यप्रदेश के मध्य हिस्सों और दक्षिणी उत्तरप्रदेश के आसपास सक्रिय है. मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले दो दिनों तक लगभग इसी क्षेत्र में बना रह सकता है. इसके असर से प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है. वहीं, लगातार बारिश के बीच नदी-नालों के जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बढ़ गया है.
श्योपुर-शिवपुरी में सबसे ज्यादा खतरा, आरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने श्योपुर और शिवपुरी जिले में अति भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आरेंज अलर्ट जारी की है. इन जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. प्रशासन ने भी लोगों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है.
Weather Systems, Forecast and Warnings:— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 5, 2026
❖ The western end of the monsoon trough at mean sea level is near its normal position and eastern end to the north of normal position.
❖ Yesterday’s Well Marked low pressure area over central parts of northern Madhya Pradesh & adjoining… pic.twitter.com/KWwgd3j3qY
ग्वालियर-चंबल से बुंदेलखंड तक भारी बारिश की चेतावनी
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' शनिवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया के साथ निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सागर में भारी बारिश की संभावना है. जबकि सतना, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा और मंदसौर में भी तेज बारिश और गरज-चमक का दौर देखने को मिल सकता है. इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.''
भोपाल समेत बाकी हिस्सों में भी बदला मौसम
राजधानी भोपाल सहित रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. मालवा-निमाड़ के इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और बड़वानी में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. महाकौशल और पूर्वी मध्यप्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर सहित कई जिलों में भी मौसम सक्रिय रहेगा.
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बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद
भारी बारिश और जलभराव की आशंका के बीच प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 5 सितंबर को कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया है. मुरैना, शिवपुरी और गुना में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. श्योपुर में नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश रहेगा. भिंड और ग्वालियर में नर्सरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी. रायसेन में भी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.