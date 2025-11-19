ETV Bharat / state

शीत लहर से कांपे मध्य प्रदेश के ये शहर, दिन के तापमान में गिरावट, 21 जिलों में ठंड का अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बीते 24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव हुआ है. उज्जैन में माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. जबकि बैतूल, धार, शिवपुरी, खजुराहो, रीवा और सीधी के न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है.

मध्य प्रदेश में सबसे ठंठा रहा राजगढ़ मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया. यहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी प्रकार पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 6.9 डिग्री सेल्सियस और भोपाल का न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

भोपाल: मौसम साफ होने की वजह से मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है. बीती रात भोपाल, इंदौर और राजगढ़ जिलों में तीव्र शीत लहर दर्ज की गई. वहीं 12 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों ने आज बुधवार को भी 21 जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है.

दिन में भी औसत से नीचे चल रहा तापमान

मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि, अभी मध्य प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम साफ होने से रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट हो रही है. 24 घंटो में भोपाल, बैतूल, धार, इंदौर, खरगोन, रतलाम, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रीवा, टीकमगढ़ और मलाजखंड के अधिकतम तापमान में औसत से माइनस 3 से माइनस 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है. जबकि मंगलवार को सीधी में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान औसत नीचे चल रहा है.

मध्य प्रदेश में दिन के तापमान में भी गिरावट जारी (India Meteorological Department)

21 नवंबर से मामूली राहत की उम्मीद

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में निरंतर तापमान में गिरावट हो रही है. बुधवार को भी राजगढ़, इंदौर और भोपाल में सीवियर कोल्ड वेव दर्ज की गई. वहीं बुधवार की रात भी छतरपुर, पन्ना और सतना समेत 21 जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है. आने वाले दो दिनों तक प्रदेश में शीत लहर को दौर जारी रहेगा. हालांकि 21 नवंबर से तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना है. ऐसे में पूर्व मध्य प्रदेश में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन वेस्ट एमपी में कोल्ड वेव का प्रभाव जारी रहेगा.''

24 से 48 घंटे में तय होगा कैसा रहेगा आगे मौसम

वर्तमान में कोमोरियन और निकटवर्ती क्षेत्रों में एक लो प्रेशर एरिया सक्रिय है. इससे जुड़ा हुआ एक साइक्लोन सर्कुलेशन समुद्र तल से लगभग 5.6 किलोमीटर की उंचाई पर बना हुआ है. अगले 24 घंटे में यह धीरे-धीरे उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है. वहीं 22 नवंबर से दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है. जिसके पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है. इसके लिए 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे. इन्हीं घंटों में तय होगा कि यह चवक्रवात बनेगा या नहीं और इसकी दिशा क्या होगी.

आज इन जिलों में शीत लहर का यलो अलर्ट

भोपाल, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में कोल्ड वेव का यलो अलर्ट जारी किया गया है.