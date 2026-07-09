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वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति पर उठे सवाल, भोपाल निकाह काजी ने दिया इस्तीफा

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में बीते दिनों 2 गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की गई. इसका प्रदेशभर में लगातार विरोध हो रहा है. इसके खिलाफ एक तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी, तो वहीं अब मस्जिद कमेटी में निकाह काजी मोहम्मद मआज खान नोमानी नदवी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है. त्यागपत्र सौंपने के बाद मुद्दा और गर्मा गया है. मआज खान नदवी ने अपना इस्तीफा शहर काजी मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी और दूसरा इस्तीफा दीनी तालीमी बोर्ड, जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कलाम कासमी को भेज दिया है.

भोपाल: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति का विरोध करते हुए भोपाल के निकाह काजी मोहम्मद मआज खान नोमानी नदवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने निकाह काजी के पद के साथ-साथ दीनी तालीमी बोर्ड, जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्यागपत्र सौंप दिया है.

इस्तीफे का दौर जारी

दोनों पत्रों में उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और उसके बाद हुए घटनाक्रम को इस्तीफे का कारण बताया है. इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं, उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाने का प्रयास किया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इन पदों पर बने रहना उनके लिए संभव नहीं है.

वक्फ बोर्ड विवाद के बाद भोपाल निकाह काजी ने दिया इस्तीफा (ETV Bharat)

धार्मिक संस्था में गैर-मुस्लिम सदस्यों पर आपत्ति

निकाह काजी मोहम्मद मआज खान कहा, "वक्फ बोर्ड एक धार्मिक और इस्लामी संस्था है. ऐसे में उसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाना स्वीकार नहीं है. वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था है. इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों का क्या काम है? कम से कम शहर काजी और मुफ्ती-ए-शहर को इस फैसले का विरोध करना चाहिए था."

शहर काजी की कार्यशैली से आहत

उन्होंने आगे कहा, "मुझे सिर्फ गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से ही आपत्ति नहीं है, बल्कि उसके बाद हुए घटनाक्रम ने भी मुझे आहत किया. दो दिन पहले भोपाल में शहर काजी की मौजूदगी में नवगठित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल का स्वागत किया गया, जबकि मुझे उम्मीद थी कि इस फैसले का विरोध किया जाएगा."

शहर निकाह काजी ने सभी पदों से दिया इस्तीफा (ETV Bharat)

धार्मिक कामों में राजनीतिक हस्तक्षेप

उधर, मुफ्ती मोहम्मद मसरूर ने एक वीडियो संदेश जारी कर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल के स्वागत समारोह पर नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा, "धार्मिक संस्थाओं से जुड़े जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का सार्वजनिक स्वागत मुस्लिम समाज के एक वर्ग के लिए पीड़ादायक है. मस्जिद कमेटियों के नवीनीकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है और सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं."

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघौगढ़ निवासी अनिमेष भार्गव को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है. वहीं, डॉ. सनवर पटेल को दोबारा वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. इन नियुक्तियों के विरोध में पहले भी मुस्लिम त्योहार कमेटी सहित विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है. गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर मुस्लिम संगठनों के एक वर्ग में लगातार असंतोष बना हुआ है, जबकि सरकार का कहना है कि नियुक्तियां संशोधित वक्फ कानून के प्रावधानों के तहत की है.