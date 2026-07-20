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UCC विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश, 21 जुलाई को होगी चर्चा, दो बार स्थगित हुआ सदन

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने समान नागरिक आचार संहिता विधेयक 2026 सदन में पेश कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि इस विधेयक पर कल चर्चा कराई जाएगी. यूसीसी विधेयक के अलावा सदन में सरकार ने 13 अन्य विधेयक भी पेश किए. इन विधेयकों का उल्लेख 20 जुलाई की कार्यसूची में नहीं था. इसको लेकर कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति जताई.

उधर, शून्यकाल में उज्जैन में मुख्यमंत्री और उनके परिवार की जमीनों की खरीद-फरोख्त का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्थगन पर चर्चा कराए जाने की मांग की, जिसे अध्यक्ष से अस्वीकार कर दिया.

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज (ETV Bharat)

उज्जैन जमीन खरीदी मामले पर हंगामा

विधानसभा सत्र के पहले दिन शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उज्जैन में मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा जमीनों की खरीद-फरोख्त का मुददा सदन में उठाया. उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि उज्जैन में मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा बड़े स्तर पर जमीनें खरीदी गई हैं. संपत्ति को लेकर स्थगन पर चर्चा कराई जाए. संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं इसलिए चर्चा होनी चाहिए. इसको लेकर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. कांग्रेस विधायकों द्वारा सदन में नारेबाजी किए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई.