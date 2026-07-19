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5 दिन के सत्र में 9 विधेयक होंगे पेश, 20 जुलाई से मध्य प्रदेश का मानसून सेशन

मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा, कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति.

MP MONSOON Session 9 BILLS TO BE INTRODUCED
विधानसभा में 5 दिन में 9 विधेयक पेश करेगी सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 11:00 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा का सोमवार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा मानसून सत्र कई मायनों में अहम होगा. विधानसभा सत्र में सरकार समान नागरिक आचार संहित बिल 2026 सहित करीबन 9 विधेयक लेकर आने जा रही है. 20 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलने वाले सत्र के खासे हंगामेदार रहने के आसार हैं. विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने खासी तैयारियां की हैं. कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के परिजनों द्वारा खरीदी गई संपत्ति, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी.

5 दिन में 9 विधेयक पेश करेगी सरकार

मानसून सत्र में सरकार समान नागरिक संहिता बिल पेश करने जा रही है. इसको लेकर गठित समिति पहले ही सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है. रविवार को सरकार ने सदन में पेश किए जाने वाले सभी विधेयकों का अनुमोदन भी कर दिया है. विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 सहित 9 विधेयकों को पेश करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सदन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026 पेश किया जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना तथा संचालन संशोधन विधेयक 2026 पेश होगा. इसें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि निर्मित क्षेत्र और विन्यास निधि के प्रावधान से छूट दी जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थय विश्वविद्यालय विधेयक 2026, मध्य प्रदेश कोड ऑन एम्पावरिंग वर्कस्पेसेज 2026, मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 विधेयक भी पेश किये जाएंगे.

MP Vidhansabha 5 day Monsoon Session
मध्य प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)

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कांग्रेस ने सरकार को घेरने बनाई रणनीति

उधर, विपक्षी कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है. कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायकों के साथ सरकार को केन-बेतवा लिंक परियोजना के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हाल ही में छतरपुर में प्रभावितों से मिलने पहुंचे थे. इसके अलावा मुख्यमंत्री के परिवार की संपत्ति को लेकर भी कांग्रेस सदन में मुद्दा उठाएगी. इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है. उधर, समान नागरिक संहिता का प्रस्तावित विधेयक भी राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है. इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेगी.

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