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लूट की हद! 5 रु. का फिनाइल 33,500 में खरीदा, सरकारी खजाने में धांधली करने वाले 80 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

धांधली करने वाले 80 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट ( ETV Bharat )

भोपाल: कहीं बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदे गए वाटर टैंकर और ट्रैक्टर-ट्राली, कहीं 20 कचरा वाहनों के नाम पर सिर्फ 10 की खरीदी. कहीं 5 रुपये लीटर वाले फिनाइल की 33,500 रुपये लीटर में खरीदी तो कहीं 306 रुपये वाले एलईडी को 11,800 रुपये में खरीदकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया. अब मामले का खुलासा होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने 1,134 करोड़ रुपये की अनियमित खरीदी के मामले में कार्रवाई शुरु कर दी है. सबसे पहले वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के 62 मामलों में कार्रवाई की गई है.

146 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में