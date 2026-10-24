लूट की हद! 5 रु. का फिनाइल 33,500 में खरीदा, सरकारी खजाने में धांधली करने वाले 80 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट
नगरीय निकायों में 1,134 करोड़ रुपये की अनियमित खरीदी के मामले में 7 कर्मचारी बर्खास्त, 76 की वेतनवृद्धि रोकी, 80 फर्मों को किया ब्लैकलिस्ट. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:57 PM IST
भोपाल: कहीं बाजार से ज्यादा कीमत पर खरीदे गए वाटर टैंकर और ट्रैक्टर-ट्राली, कहीं 20 कचरा वाहनों के नाम पर सिर्फ 10 की खरीदी. कहीं 5 रुपये लीटर वाले फिनाइल की 33,500 रुपये लीटर में खरीदी तो कहीं 306 रुपये वाले एलईडी को 11,800 रुपये में खरीदकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया. अब मामले का खुलासा होने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने 1,134 करोड़ रुपये की अनियमित खरीदी के मामले में कार्रवाई शुरु कर दी है. सबसे पहले वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही के 62 मामलों में कार्रवाई की गई है.
146 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में
बता दें कि, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा में 146 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आए. इनमें 7 को सेवा से बर्खास्त किया गया, जबकि 76 की वेतनवृद्धि रोकी गई और 17 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन या महंगाई राहत में कटौती की गई. वहीं, निर्माण कार्यों में लापरवाही, फर्जी दस्तावेज और काम में देरी के मामलों में 80 ठेकेदारों और फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है.
38 अधिकारी-कर्मचारियों से वसूली, 22 दोषमुक्त
विभाग ने 38 अधिकारी-कर्मचारियों से आर्थिक नुकसान की वसूली के आदेश भी दिए हैं. हालांकि जांच में 22 कर्मचारियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया. वहीं दो मामलों में संबंधित कर्मचारियों की मृत्यु होने के कारण कार्रवाई समाप्त कर दी गई.
ग्वालियर संभाग में सबसे ज्यादा मामले
संभागवार आंकड़ों को देखें तो ग्वालियर संभाग में सबसे ज्यादा 16 प्रकरणों में 32 अधिकारी-कर्मचारी कार्रवाई के दायरे में आए. वहीं, शहडोल संभाग में 10 प्रकरणों में 25 और उज्जैन तथा इंदौर संभाग में 7 से 8 प्रकरणों के दौरान 21-21 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई. भोपाल संभाग में 4 प्रकरणों में 16, जबलपुर में 6 प्रकरणों में 15, रीवा में 5 प्रकरणों में 9 और सागर संभाग में 6 प्रकरणों में 7 अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई.
80 फर्मों पर छह महीने से तीन साल तक प्रतिबंध
निर्माण कार्यों में देरी, काम शुरू नहीं करने, धीमी प्रगति और फर्जी अनुभव व टर्नओवर प्रमाणपत्र के साथ जाली एफडीआर जमा करने जैसे मामलों में 80 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. इनमें 48 मामले अमृत योजना और 19 मामले नगर निगम ग्वालियर से संबंधित हैं. दोषी फर्मों पर छह महीने से लेकर तीन साल तक का प्रतिबंध लगाया गया है. बता दें कि, यह जानकारी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्रवाइयों की जानकारी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि, जिन मामलों में अनियमितताएं प्रमाणित हुई हैं, उनमें कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी.