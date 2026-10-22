306 रुपए की LED 11,800 में खरीदी, मध्य प्रदेश के निकायों में किसने लूटा सरकारी खजाना
मध्य प्रदेश के निकायों में अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को 250 करोड़ की चपत, दो लाख का डंपर 6 लाख में खरीदा. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:49 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ की वजह से विभाग को हर साल करोड़ों रुपये की चपत लग रही है. इसका खुलासा भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन में हुआ है. दरअसल, कहीं 60 वाट की एलईडी लाइट 306 रुपये में खरीदी गई, तो कहीं इसी तरह की लाइट के लिए 11,800 तक कीमत चुकाई गई. इसके अलावा फिनालिक डिसइन्फेक्टेंट की कीमत में भी 5 रुपये से लेकर 33,500 तक का अंतर सामने आया.
औसत दरों पर खरीदी होती तो 250 करोड़ बचत
प्रजेंटेशन में MPSEDC के एडिशनल एमडी अंशुमन राज ने भी पोर्टल के जरिए हुई खरीदी के आंकड़े और उनका विश्लेषण प्रजेंट किया. उन्होंने कहा, ''2023 में मेरी नगर पालिका में शिकायत हुई थी. तीन साल में 374 नगरीय निकायों ने जेम पोर्टल से करीब 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी की. जबकि विभागीय विश्लेषण में सामने आया कि यदि औसत दरों पर खरीदी होती तो सरकारी खजाने के करीब 250 करोड़ रुपये बचाए जा सकते थे.'' हालांकि यह मामला संज्ञान में आने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि अब खरीदी में गड़बड़ी मिलने पर सीधे कार्रवाई होगी.''
एक एलईडी की कीमत में हजारों का अंतर
प्रेजेंटेशन में एलईडी लाइट की खरीदी में बड़ा अंतर सामने आया. इसमें बताया गया कि 60 वाट की एक एलईडी लाइट कहीं 306 रुपये में खरीदी गई, जबकि भोपाल में इसी तरह की लाइट की कीमत 11,800 दर्ज हुई. भोपाल की इस खरीदी का कुल मूल्य 3.78 लाख बताया गया. इसी तरह फिनालिक डिसइन्फेक्टेंट की दरों में भी अंतर मिला. एक जगह एक लीटर उत्पाद की कीमत 5 रुपये दर्ज हुई, जबकि दूसरी जगह संबंधित उत्पाद की कीमत 33,500 बताई गई. वहीं सरदारपुर निकाय ने 2,500 लीटर की खरीदी 1.35 लाख रुपये में की थी.
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कचरा वाहन से स्ट्रीट लाइट तक करोड़ों का खर्च
पिछले तीन साल में नगरीय निकायों ने करीब 65 करोड़ रुपये के गारबेज टिपर और डंपर खरीदे. वहीं स्ट्रीट लाइट पर 49 करोड़ और आक्टागोनल पोल पर करीब 27 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसी तरह डिसइन्फेक्टेंट की खरीदी पर भी करीब 18 करोड़ खर्च हुए. बैठक में संजय दुबे ने डंपर की खरीदी का उदाहरण देते हुए बताया कि, ''एक निकाय ने करीब 2 लाख रुपये में कचरा वाहन खरीदा, जबकि दूसरे निकाय ने चार डस्टबिन के साथ उसी तरह का वाहन 6 लाख में खरीदा.'' उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि, ''कुछ निकायों ने डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये तक के कचरा वाहन खरीदे, जबकि उनके पास इतने वाहन चलाने के लिए पर्याप्त वार्ड भी नहीं हैं.''
एसीएस की दो टूक, अब गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई
भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि विभाग के पास प्रत्येक निकाय की खरीदी, उसकी मात्रा और दरों का ब्योरा उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि, ''अधिकारी यह न समझें कि खरीदी में होने वाली गड़बड़ियों पर किसी की नजर नहीं है.'' संजय दुबे के अनुसार, ''पहले हर मामले पर कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, लेकिन इस साल से गड़बड़ियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.''
भ्रष्टाचार, मोहन सरकार का दूसरा नाम: जीतू पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि, ''प्रदेश में 30 रुपये और 5 से 8 रुपये तक में मिलने वाले बल्ब 33-33 हजार रुपये में खरीदे गए हैं. इससे भ्रष्टाचार के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है. प्रदेश कांग्रेस आज इस कथित भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो जारी कर रही है. इस मामले में कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मुकेश नायक आगे की जानकारी देंगे.'' पटवारी ने आरोप लगाया कि, ''भ्रष्टाचार, मोहन सरकार का दूसरा नाम बन गया है. भ्रष्टाचार और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं.'' उन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीदे जाने का भी जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए.