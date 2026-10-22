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306 रुपए की LED 11,800 में खरीदी, मध्य प्रदेश के निकायों में किसने लूटा सरकारी खजाना

सरकार को 250 करोड़ की चपत ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच सांठगांठ की वजह से विभाग को हर साल करोड़ों रुपये की चपत लग रही है. इसका खुलासा भोपाल के भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन में हुआ है. दरअसल, कहीं 60 वाट की एलईडी लाइट 306 रुपये में खरीदी गई, तो कहीं इसी तरह की लाइट के लिए 11,800 तक कीमत चुकाई गई. इसके अलावा फिनालिक डिसइन्फेक्टेंट की कीमत में भी 5 रुपये से लेकर 33,500 तक का अंतर सामने आया.

औसत दरों पर खरीदी होती तो 250 करोड़ बचत