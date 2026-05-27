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मध्यप्रदेश में UCC ने पकड़ी रफ्तार, 15 जून तक आप भी सरकार को भेज सकते हैं सुझाव

भोपाल : मध्यप्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिया की तैयारियां तेज हो गई हैं. विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रेदश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर ऐलान बड़ा ऐलान किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा. वहीं, अब मध्यप्रदेश में मोहन सरकार यूसीसी लागू करने में तेजी ला रही है. यूसीसीएमपी की वेबसाईट लांच करने के बाद अब 15 जून तक प्रदेश के आम नागरिकों से इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये अपील साझा की है.

UCC पर दें अपनी राय, 15 जून तक है मौका

मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारियों में जुटी है सरकार. इस बीच ucc.mp.gov.in वेबसाइट पर मध्यप्रदेश के आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं. इस वेबसाइट पर प्रदेश भर से लोग समान नागरिक संहिता को लेकर 15 जून तक अपने सुझाव या वे इस संबंध में क्या सोचते हैं, अपनी राय सरकार को भेज सकेंगे. सरकार की इसके पीछे मंशा ये है कि इस प्रोसेस के जरिए सबके सुझावों और सहमति के आधार पर कानून तैयार हो सके. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' जनता ज्यादा से ज्यादा तादात में अपने सुझाव दे. उसी के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.''