पीढ़ियों से रह रहे, 75 साल के सबूत, फिर भी 2 दशक से नहीं मिला आदिवासियों को मालिकाना हक
किसान आदिवासी संगठन ने उठाए वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल, दो दशक बाद भी कागजों में उलझा वन अधिकार कानून, आदिवासियों को नहीं मिल रहा उनका हक. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 2:00 PM IST
भोपाल: आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 2006 में बनाया गया वन अधिकार कानून मध्य प्रदेश में दो दशक बाद भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाया है. कानून के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार देने की व्यवस्था है, लेकिन आदिवासी संगठनों का आरोप है कि प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं.
सामुदायिक वन संसाधनों पर ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं मिला है, वहीं व्यक्तिगत दावों में भी पात्र लोगों को उनकी मांग के अनुरूप जमीन नहीं दी जा रही. लोक स्वशासन आंदोलन के संयोजक विजय भाई और किसान आदिवासी संगठन होशंगाबाद के प्रतिनिधि फागराम ने सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''अधिकार देने के बजाय आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है.''
40 लाख हेक्टेयर वनभूमि पर ग्राम सभाओं का अधिकार अधूरा
लोक स्वशासन आंदोलन के संयोजक विजय भाई का कहना है कि, ''वन अधिकार कानून के तहत गांव की पारंपरिक सीमा में आने वाले जंगल और वन संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को मिलना था. इसके बावजूद मध्य प्रदेश में सामुदायिक वन अधिकारों का क्रियान्वयन बेहद कमजोर है.'' उनका दावा है कि प्रदेश की करीब 40 लाख हेक्टेयर वनभूमि पर ग्राम सभाओं का मालिकाना और प्रबंधन संबंधी अधिकार सुनिश्चित नहीं हो पाया है. प्रदेश में 925 वनग्राम हैं, लेकिन इन्हें राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया भी अब तक पूरी नहीं हुई है.'' उनका आरोप है कि, ''व्यक्तिगत वन अधिकारों के दावों में भी लोगों को पांच एकड़ जमीन के आवेदन पर कई बार महज 50 डिसमिल या एक एकड़ जमीन दी जा रही है.
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वन मित्र पोर्टल से बढ़ी मुश्किलें, ग्राम सभाओं की भूमिका सीमित
विजय भाई ने वन अधिकारों के दावों के निराकरण में वन मित्र पोर्टल के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि, ''जंगलों में रहने वाले कई लोगों के पास इंटरनेट और ऑनलाइन आवेदन की पर्याप्त जानकारी नहीं है. ऐसे में डिजिटल प्रक्रिया उनके लिए मुश्किल बन रही है. इसके अलावा ग्राम सभाओं की भूमिका को दरकिनार कर आनलाइन प्रक्रिया के जरिए निर्णय लिए जा रहे हैं, जबकि कानून में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं.
75 साल पुराने निवास के सबूत, जमीन का मालिकाना हक नहीं
किसान आदिवासी संगठन होशंगाबाद के फागराम ने कहा कि, ''वन अधिकार कानून का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के दौरान छीने गए पारंपरिक अधिकारों को बहाल करना था. लेकिन आज भी आदिवासी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''कई परिवार 75 साल से अधिक पुराने निवास के सबूत देने के बावजूद अधिकारों से वंचित हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में भी आदिवासियों के अधिकारों को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं.'' उनका कहना है कि, ''पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का भी प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है.''
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अधिकार मांगने वालों को अतिक्रमणकारी बताने का आरोप
फागराम ने वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''जिन लोगों की पीढ़ियां जंगलों में रहकर जीवन यापन करती आई हैं, उन्हीं को अतिक्रमणकारी बताकर नोटिस दिए जा रहे हैं. कई मामलों में वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण भी दावों का निराकरण नहीं हो पा रहा है. विजय भाई ने भी आरोप लगाया कि, ''कुछ मामलों में व्यक्तिगत वन अधिकार मिलने के बाद भी लोगों की जमीन पर वन विभाग पेड़ लगाने की कार्रवाई कर रहा है.''