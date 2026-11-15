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पीढ़ियों से रह रहे, 75 साल के सबूत, फिर भी 2 दशक से नहीं मिला आदिवासियों को मालिकाना हक

एमपी के आदिवासियों को नहीं मिला मालिकाना हक ( ETV Bharat )

भोपाल: आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 2006 में बनाया गया वन अधिकार कानून मध्य प्रदेश में दो दशक बाद भी पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर पाया है. कानून के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार देने की व्यवस्था है, लेकिन आदिवासी संगठनों का आरोप है कि प्रदेश में आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं.