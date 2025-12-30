ETV Bharat / state

सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई की तैयारी, कर्मचारी संघ का ऐलान आश्वासन नहीं, फैसला चाहिए

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का ऐलान, 15 जनवरी को राज्य मंत्रालय के सामने होगा बड़ा आंदोलन. तैयार किया आंदोलन का रोडमैप.

MP EMPLOYEES UNION PROTEST
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने किया आंदोलन का ऐलान (ETV Bharat)
Published : December 30, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
भोपाल: वर्षों से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन अब सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को राज्य मंत्रालय के सामने बड़ा आंदोलन होगा. जहां औपचारिक ज्ञापनों की जगह आक्रोश और एकजुटता दिखाई देगी. प्रदेश के हर जिले से कर्मचारी राजधानी पहुंचकर सरकार से सीधे फैसले की मांग करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए.

'सरकार को घेरने की पूरी तैयारी'

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारियों ने साफ कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत है. लिपिक वर्गीय संघ, लघु वेतन संघ, मंत्रालय संघ समेत सभी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तय की. जरूरत पड़ी तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और तेज किया जाएगा और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जाएगी."

MP EMPLOYEES DEMANDS
राज्य मंत्रालय के सामने होगा बड़ा आंदोलन (ETV Bharat)

बैठक में बना आंदोलन का रोडमैप

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 28 दिसंबर 2025 को कर्मचारी भवन भोपाल में हुई. बैठक में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शशिकांत राय भी शामिल हुए. प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, फैसला चाहिए. 15 जनवरी को मंत्रालय के सामने होने वाला आंदोलन सरकार की इच्छाशक्ति की परीक्षा होगा. अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है.

MP EMPLOYEES MOVEMENT
15 जनवरी को राज्य मंत्रालय के सामने बड़ा आंदोलन (ETV Bharat)

दिल्ली से भोपाल तक गूंजा कर्मचारियों का दर्द

महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि "कर्मचारियों की समस्याएं वर्षों से फाइलों में दबी हैं. सरकार को बार-बार अवगत कराने के बावजूद न महंगाई भत्ते पर निर्णय हुआ, न पेंशन पर. इसी नाराजगी ने आंदोलन की चिंगारी को आग में बदल दिया. बैठक में राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह बघेल, संरक्षक लक्ष्मी नारायण केलाशिया, संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष एम पी द्विवेदी सहित प्रदेश, जिला और विभागीय पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

कर्मचारियों की प्रमुख मांगें

महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर बताया कि "कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए. सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए. कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को तत्काल लागू किया जाए. शिक्षा विभाग और अनुसूचित जनजातीय विभाग में पदस्थ शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान शीघ्र प्रदान किया जाए.

MP THIRD CLASS EMPLOYEES UNION
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का ऐलान (ETV Bharat)

इसके अलावा लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के लिपिकों के समान ग्रेड पे दिया जाए, जिससे वेतन विसंगतियां समाप्त हों. दैनिक वेतनभोगी, स्थाई कर्मी, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाए. अनुकंपा नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति में सीपीसीटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तिथि पर ही पीपीओ सहित सभी देय स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए."

MP THIRD CLASS EMPLOYEES UNION
MP EMPLOYEES MOVEMENT
MP EMPLOYEES DEMANDS
BHOPAL NEWS
MP EMPLOYEES UNION PROTEST

संपादक की पसंद

