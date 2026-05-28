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मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 15 दिन की मिलेगी एक्स्ट्रा छुट्टी

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ( Etv Bharat )