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TET अनिवार्यता पर 12 शिक्षक संगठन एकजुट, आदेश वापस नहीं लिया तो अप्रैल में प्रदेशभर में आंदोलन

भोपाल: मध्य प्रदेश में भर्ती के बाद टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले को लेकर शिक्षक संगठन लामबंद हो गए हैं. प्रदेश के 12 शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि, यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो अप्रैल से प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा. राजधानी भोपाल में हुई बैठक में तय किया गया कि सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया जाएगा और लाखों शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे.

12 संगठनों का संयुक्त मोर्चा, आंदोलन की रणनीति तय

राजधानी भोपाल में आयोजित शिक्षक संगठनों की संयुक्त बैठक में प्रदेश के 12 प्रमुख शिक्षक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस बैठक में सर्वसम्मति से अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश के गठन का निर्णय लिया गया. इस मोर्चा के माध्यम से टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता और सेवा अवधि की गणना से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा. मोर्चा से जुड़े नेताओं का कहना है कि, प्रदेशभर के शिक्षकों में इस फैसले को लेकर भारी असंतोष है. ऐसे में सभी संगठनों ने एक मंच पर आकर आंदोलन की रणनीति बनाने का निर्णय लिया है.

भर्ती के बाद नियम बदलने का आरोप

मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि, जब शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उस समय टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का कोई प्रावधान नहीं था. शिक्षाकर्मी भर्ती अधिनियम 1997-98, अध्यापक भर्ती अधिनियम 2008 और राज्य शिक्षा सेवा भर्ती अधिनियम 2018 में भी सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने का उल्लेख नहीं है. संयुक्त मोर्चा के उपेंद्र कौशल ने बताया कि, ''कई शिक्षक पिछले 20 से 27 वर्षों से सेवा दे रहे हैं. ऐसे में अब अचानक परीक्षा अनिवार्य करना सेवा शर्तों में बदलाव है, जो न्यायसंगत नहीं माना जा सकता.''