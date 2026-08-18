QR कोड स्कैन करते ही सामने आ जाएगी डेंटिस्ट की कुंडली, दांत का इलाज नहीं कर सकेंगे झोलाछाप डॉक्टर
डाक्टर की गलती पर पेशेंट को मिलेगा हर्जाना, इंश्योरेंस कवर से डॉक्टर को 10 लाख तक का सुरक्षा कवच, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 1:02 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में दांतों के इलाज को लेकर मरीजों की सुरक्षा और फर्जी डेंटिस्ट पर लगाम कसने की दिशा में स्टेट डेंटल काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया है. मरीजों के लिए सबसे अहम पहल 'नो योर डेंटिस्ट क्यूआर कोड' होगी. इसके तहत क्यूआर कोड स्कैन करते ही मरीज को डॉक्टर का नाम, फोटो और पंजीयन की जानकारी दिखाई देगी. इससे असली डेंटिस्ट की पहचान हो सकेगी और मरीज भी झोलाझाप डाक्टरों के ईलाज से बचेंगे. इसके साथ ही काउंसिल प्रदेश में डेंटल सर्जनों के लिए तीन नई योजनाएं शुरू करने जा रही है. मध्यप्रदेश में अब डेंटिस्ट को 10 लाख रु तक का प्रोफेशनल सुरक्षा कवच, 3 लाख रु का दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा मिलेगा.
इन तीन योजनाओं से डेंटिस्ट को मिलेगा सुरक्षा कवच
मध्यप्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला के अनुसार, '' काउंसिल अपने पंजीकृत सभी डेंटल सर्जनों के लिए तीन योजनाएं लेकर आ रही है. पहली योजना सुश्रुत सुरक्षा योजना है. इसके तहत डेंटल सर्जनों को 10 लाख रु का प्रोफेशनल इंडेम्निटी बीमा मिलेगा. इसका उद्देश्य इलाज के दौरान मरीज को नुकसान होने की स्थिति में डेंटिस्ट को हर्जाना देने के लिए आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है. दूसरी कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना के तहत डेंटिस्ट को 3 लाख रु का दुर्घटना और दिव्यांगता कवर दिया जाएगा. खास बात यह है कि योजना का लाभ 75 वर्ष तक की उम्र वाले डेंटल सर्जनों को मिल सकेगा. तीसरी पहल के तहत काउंसिल प्रत्येक डेंटल सर्जन को ' नो योर डेंटिस्ट' नाम से क्यूआर कोड उपलब्ध कराएगी. इसे डेंटल क्लीनिक में लगाया जाएगा. मरीज इलाज कराने से पहले अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे. क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद काउंसिल के पोर्टल पर संबंधित डेंटिस्ट का नाम, फोटो और पंजीयन की जानकारी सामने आएगी.''
देश में अपनी तरह का पहला नवाचार
डॉ. शुक्ला के अनुसार, '' इस योजना के लिए डेंटल सर्जनों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा. वर्तमान में डेंटल काउंसिल में पंजीयन के लिए सालाना 600 रु शुल्क लिया जाता है. इसमें से 100 रु की राशि बीमा के लिए निर्धारित की गई है. यानी नई सुविधा के लिए डेंटिस्ट को अलग से अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा.'' डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष ने इसे देश में अपनी तरह का पहला नवाचार बताया है. उनका कहना है कि यह समूह बीमा की व्यवस्था है, जिसमें सभी डेंटल सर्जनों के योगदान से उनके लिए सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है. काउंसिल का उद्देश्य इससे डेंटल सर्जनों को पेशेवर जोखिम से सुरक्षा देने के साथ इलाज की व्यवस्था को अधिक नियमित और पारदर्शी बनाना है.
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने की तैयारी
डॉ. शुक्ला ने डेंटल सर्जनों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया है. उनका कहना है कि कई ऐसी दंत संबंधी बीमारियां और छोटी सर्जरी हैं, जो आयुष्मान भारत के दायरे में आ सकती हैं. मसूड़ों की बीमारी और कैंसर से जुड़ी कुछ छोटी सर्जरी भी इसका हिस्सा हो सकती हैं. हालांकि, डेंटल क्लीनिक में अस्पताल जैसे बिस्तर की पात्रता नहीं होने के कारण फिलहाल डेंटिस्ट का आयुष्मान व्यवस्था में अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है. काउंसिल फिलहाल अपने स्तर पर डेंटल सर्जनों का डिजिटल पंजीयन कराने की तैयारी कर रही है, जिससे भविष्य में व्यवस में बदलाव होने पर वे इसके लिए तैयार रहें.
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नई पहल से मरीजों के लिए क्या बदलेगा?
दंत चिकित्सकों का कहना है कि इन तीनों पहलों का सबसे बड़ा असर डेंटल इलाज की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर पड़ेगा. मरीज इलाज कराने से पहले डाक्टर की पहचान और पंजीयन की पुष्टि कर सकेंगे. वहीं, किसी इलाज के दौरान मरीज को नुकसान होने की स्थिति में संबंधित डेंटिस्ट के लिए 10 लाख रु तक का प्रोफेशनल इंडेम्निटी सुरक्षा कवच उपलब्ध रहेगा, जिससे मरीज को नुकसान की भरपाई होगी.