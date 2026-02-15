ETV Bharat / state

KYC की सख्ती ने खोली फ्री राशन की हकीकत, एमपी में 25 लाख नए आवेदनों में 5 लाख परिवार गायब

एमपी में पात्र दस्तावेज मांगे तो, 5 लाख परिवार गायब ( ETV Bharat )

भोपाल: मुफ्त राशन की बढ़ती मांग के बीच मध्य प्रदेश में शुरू हुई केवाईसी की सख्ती ने चौंकाने वाली तस्वीर सामने ला दी है. बीते 10 महीनों में 25 लाख परिवारों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन जैसे ही आधार, बैंक खाता, समग्र आईडी और मोबाइल सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई, 5 लाख परिवारों ने कोई जवाब ही नहीं दिया. विभाग अब इसे महज तकनीकी कमी नहीं, बल्कि अपात्र और संदिग्ध दावों की बड़ी स्क्रीनिंग मान रहा है. स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से बदला खेल जानकारी के अनुसार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 28 श्रेणियों में 1.28 करोड़ परिवार राशन ले रहे हैं. इस तरह प्रदेश में करीब 5.23 करोड़ लोग मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं. केंद्र में स्मार्ट पीडीएस मॉडल के लागू होते ही पूरा डेटा केंद्रीय सर्वर से जोड़ा गया और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई. इस डिजिटल फिल्टर के बाद अधिकारियों का मानना है कि यह सबसे बड़ा डेटा क्लीनअप है, जिसने वर्षों से जमा अपात्र नामों को चिन्हित किया है. भोपाल में हर महीने 12 करोड़ रुपये का मुफ्त राशन (ETV Bharat) भोपाल में हर महीने 12 करोड़ रुपये का मुफ्त राशन भोपाल की आबादी 23.68 लाख है, लेकिन यहां 3.03 लाख परिवार राशन ले रहे हैं. यानी करीब 13.50 लाख लोग योजना के दायरे में हैं. हर महीने लगभग 12 करोड़ रुपये का मुफ्त राशन सिर्फ राजधानी में वितरित हो रहा है. अधिकारियों का अनुमान है कि शहरी इलाकों में 50 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थी पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते. आय, संपत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ का मिलान करने पर कई विसंगतियां सामने आई हैं. यही वजह है कि अब शहरी कार्डधारकों की दोबारा जांच की जा रही है.