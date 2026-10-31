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मध्य प्रदेश की सियासत में हरदीप सिंह पुरी की एंट्री, राज्यसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन

हरदीप सिंह पुरी भोपाल पहुंचे ( ETV Bharat )

भोपाल: भाजपा ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है. आज शनिवार को हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे.

भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने 28 अक्टूबर को उन्हें मध्य प्रदेश से प्रत्याशी घोषित किया था. पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली थी. हरदीप सिंह पुरी शुक्रवार को भोपाल पहुंचे थे. जहां पार्टी के नेताओं ने राजाभोज एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे. जहां पार्टी के संस्थापक सदस्यों कुशाभाऊ ठाकरे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया.