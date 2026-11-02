हरदीप सिंह पुरी को चुनाव में टक्कर देंगे दुकान संचालक, कांग्रेस ने उतारा निर्दलीय उम्मीदवार
मध्य प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव में हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध निर्वाचित नहीं होंगे, कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी ने भरा नामांकन. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 5:28 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव में केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध निर्वाचित नहीं हो पाएंगे. उपचुनाव के लिए केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी ने नामांकन किया है, जिन्हें कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है. उम्मीदवार राजकुमार लोहानी के प्रस्तावक कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे बने. उनके अलावा कांग्रेस के कई और विधायक भी इस मौके पर उपस्थित थे. लोहानी भोपाल के रहने वाले हैं और पुराने शहर में मोबाइल एसेसरीज के दुकान संचालक हैं.
कांग्रेस ने दिया लोहानी को समर्थन
राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की 2 नवंबर आखिरी तारीख थी. आखिरी दिन भोपाल के घोड़ानक्कास में रहने वाले राजकुमार लोहानी ने अपना नामांकन बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भरा. हालांकि, उन्हें कांग्रेस विधायकों ने अपना समर्थन दिया है. इस मौके पर कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे, महेश परमार, आतिफ अकील, अभिजीत शाह, सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल और कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी मौजूद थे.
नामांकन के बाद हेमंत कटारे ने कहा कि "राजकुमार लोहानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस से सहयोग मांगा और इसके बाद हम सभी ने उन्हें मदद करने का भरोसा दिलाया है. लोहानी और प्रदेश की जनता की यह भावना है कि प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए. आखिर क्यों बाहर के प्रत्याशी को थोपा जाए. इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी जिनके एपस्टीन जैसे आरोपी के साथ संबंध रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को मध्य प्रदेश से चुनकर नहीं जाना चाहिए. कांग्रेस ने आशंका जताई है कि जैसे मीनाक्षी निटराजन का फार्म गैर संवैधानिक तरीके से निरस्त किया गया था ऐसा ही लोहानी का फॉर्म निरस्त किया जा सकता है. इसलिए चुनाव आयोग को इस चुनाव की मॉनिटरिंग करनी चाहिए."
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आखिर उम्मीदवार को पीछे से समर्थन क्यों
हालांकि, देखा जाए तो विधानसभा में संख्याबल के हिसाब से बीजेपी सदन में मजबूत है. कांग्रेस यदि अपना उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतारती तब जरूरी विधायक कांग्रेस के पास मौजूद नहीं हैं. यही वजह है कि कांग्रेस ने निदर्लीय उम्मीदवार के रूप में ऐसे उम्मीदवार को उतारा है, जिसका कांग्रेस से सीधा संबंध नहीं है और अब कांग्रेस ने उसे अपना समर्थन दिया है.
वरिष्ठ पत्रकार केडी शर्मा कहते हैं कि "निर्दलीय उम्मीदवार को उतारकर कांग्रेस ने सिर्फ सियासी दांव चला है, इससे उम्मीदवार के हारने पर भी उसकी साख पर सीधा असर नहीं आएगा. वैसे भी कांग्रेस उम्मीदवार का जीतना संख्याबल के हिसाब से मुमकिन नहीं है."