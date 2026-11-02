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हरदीप सिंह पुरी को चुनाव में टक्कर देंगे दुकान संचालक, कांग्रेस ने उतारा निर्दलीय उम्मीदवार

कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी ने भरा नामांकन ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव में केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध निर्वाचित नहीं हो पाएंगे. उपचुनाव के लिए केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार लोहानी ने नामांकन किया है, जिन्हें कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है. उम्मीदवार राजकुमार लोहानी के प्रस्तावक कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे बने. उनके अलावा कांग्रेस के कई और विधायक भी इस मौके पर उपस्थित थे. लोहानी भोपाल के रहने वाले हैं और पुराने शहर में मोबाइल एसेसरीज के दुकान संचालक हैं.

कांग्रेस ने दिया लोहानी को समर्थन