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मध्य प्रदेश में 679 जॉब, फिर भी नहीं मिले कैंडिडेट तो पुलिस ने निकाला गजब फॉर्मूला

मध्य प्रदेश में पुलिस बैंड की भर्ती के लिए युवाओं को आकर्षित करने में जुटी पुलिस, जगह-जगह की जा रही बैंड की प्रस्तुति.

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भर्ती के लिए पुलिस का अनोखा प्रयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 1:59 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा 679 पदों पर की जा रही सीधी भर्ती के लिए पुलिस जगह-जगह बैंड बजा रही है. दरअसल पुलिस बैंड में भर्ती के लिए उम्मीद के मुताबिक, आवेदन नहीं पहुंच रहे. युवाओं को पुलिस बैंड में शामिल कराने के लिए प्रदेश भर में सातवीं वाहनी पुलिस बैंड द्वारा जिला स्तर पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह पुलिस बैंड की प्रस्तुति 19 अप्रैल तक लगातार की जाएगी. 19 अप्रैल को आवेदन करने की अंतिम तारीख है. भर्ती के लिए वाद्ययंत्रों के हिसाब से युवाओं का चयन किया जाएगा.

युवाओं को 18 वाद्य यंत्रों का होगा ऑपरेशन
पुलिस बैंड में भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया 5 अप्रैल से शुरू हो गई है. इसमें आवेदन के लिए आखिरी तारीख 19 अप्रैल है. भर्ती में वहीं अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जो जारी की गई 18 वाद्य यंत्रों में से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने में सक्षम होंगे. इसके लिए सूची एक में इन वाद्य यंत्रों की सूची दी गई है. इसमें शामिल हैं पिकलो, कान्सर्ट फिल्यूट, ओबो, क्लारिनेट, आल्टो सेक्सोफोन, टेनर सेक्सोफोन, फ्रेच हार्न, ट्रम्पिट, कॉरनेट, ट्रम्बोन, बसून, इफोनियम, बेस ट्यूबा, बैग पाईप, टेनर ड्रम, बिगुल, साईड ड्रम और बेस ड्रम.

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युवाओं को आकर्षित करने में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

इन वाद्य यंत्रों में से किसी एक को मनाने का ज्ञान होने पर भी अभ्यर्थी परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे. इसके अलावा सूची बी में की-बोर्ड/ आर्गन/प्यानो, गिटार, वायलिन/वायोला/ स्ट्रिंगबेस, प्रकाशन/ड्रम और सितार, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, सारंगी, संतूर को ज्ञान रखने वालों को अतिरिक्त योग्यता माना जाएगा. इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से बोनस अंक दिए जाएंगे.

इस तरह होगा सिलेक्शन
पुलिस की इस भर्ती में अभ्यर्थियों को किसी तरह की लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा, बल्कि इसके स्थान पर अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करना होगा. परीक्षा के पहले चरण में स्किल टेस्ट होगा, इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा. इसमें सूची ए में शामिल 18 वाद्य यंत्रों का टेस्ट लिया जाएगा. इसके रिजल्ट के बाद दूसरे चरण में बैण्ड वादन टेस्ट लिया जाएगा. स्किल टेस्ट में किसी भी तरह के अंक नहीं दिए जाएंगे.

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पुलिस बैंड दे रही जगह-जगह प्रस्तुति (ETV Bharat)

दूसरा चरण - दूसरे में बैण्ड वादन टेस्ट होगा. यह 75 अंकों का होगा. इसमें ट्रेड संबंधी टेस्ट में 60 अंक दिए जाएंगे. सूची बी में शामिल वाद्य यंत्रों में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान होने पर 5 अंक दिए जाएंगे, जबकि एक से ज्यादा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान होने पर अधिकतक 15 अंक दिए जाएंगे.

टेस्ट में सफल होने पर होगा इंटरव्यू
स्किल टेस्ट में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. साक्षात्कार के लिए विज्ञापन की संख्या से तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू के लिए 25 अंकों के नंबर निर्धारित किए गए हैं. साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों से ट्रेड का ज्ञान, एनसीसी, खेलकूद, व्यक्तिगत, अभिव्यक्ति, संबोधन और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

फिजिकल फिटनेस भी देखी जाएगी
आरक्षक बैण्ड के पदों के लिए हो रही इस भर्ती सामान्य पुलिस भर्ती की तरह अभ्यर्थियों की ऊंचाई आदि को भी देखा जाएगा. हालांकि इसमें फिजिटक टेस्ट नहीं होगा. भर्ती के लिए सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता 10 वीं और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. बैंड प्रभारी कमला रावत के मुताबिक, ''हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा योग्य अभ्यर्थी पुलिस बैंड में शामिल हों, इसके लिए प्रदेश भर में जिला स्तर पर पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है.''

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