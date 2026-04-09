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मध्य प्रदेश में 679 जॉब, फिर भी नहीं मिले कैंडिडेट तो पुलिस ने निकाला गजब फॉर्मूला

भर्ती के लिए पुलिस का अनोखा प्रयोग ( ETV Bharat )