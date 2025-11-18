ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आई नई संविदा नीति, कर्मचारी घंटी बजा खोलेंगे वेतन और DA की परत

मध्य प्रदेश में सरकार की नई संविदा नीति में वेतन महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी संगठन क्या बोले? 20 नवंबर को बजाएंगे घंटी.

MP NEW CONTRACT POLICY OPPOSE
मध्य प्रदेश में नई संविदा नीति से कर्मचारियों में आक्रोश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 4:05 PM IST

Updated : November 18, 2025 at 4:34 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा बनाई गई नई संविदा नीति का कर्मचारी विरोध कर रहे हैं. संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी विभागों में नई संविदा नीति के तहत 50 प्रतिशत पदों का हवाला दिया जा रहा है. लेकिन इसका फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है. इससे अच्छा तो साल 2018 की संविदा नीति के तहत नियमित भर्ती के लिए निकलने वाले पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण ही ठीक था. इसके साथ ही संविदा कर्मचारी 9 अन्य लंबित मांगों को लेकर 20 नवंबर को जिला मुख्यालयों में घंटी बजाओ सरकार को जगाओ आंदोलन चलाएंगे. कर्मचारी थाली, चम्मच, लोटा बजाकर जताएंगे विरोध.

'नई संविदा नीति से कर्मचारियों को नुकसान'

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि "संविदा नीति में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर घंटी, थाली, चम्मच, लोटा बजाकर सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा. भोपाल में दोपहर 1.30 बजे राज्य शिक्षा केन्द्र के सामने संविदा कर्मचारी घंटी बजाकर सरकार को जगाएंगे. इस दौरान संविदा नीति में व्याप्त विसंगतियां के सुधार की मांग की गई है. नई संविदा नीति से संविदा कर्मचारियों को फायदे के जगह नुकसान हो रहा है."

CONTRACT EMPLOYEES MOVEMENT
नई संविदा नीति के विरोध में कर्मचारी 20 नवंबर को बजाएंगे घंटी (ETV Bharat)

नई संविदा नीति में ये हैं विसंगतियां

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के मुताबिक "नई संविदा नीति में कई विसंगतियां हैं. इन्हें पहले जैसी संविदा नीति के अनुसार ठीक किया जाना चाहिए."

1. '50 प्रतिशत वाला फार्मूला ठीक नहीं'

संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है. इसके तहत विभाग में संविदा के पद या निकाले गये नियमित पद दोनों में से जो कम होगा, उसके 50 प्रतिशत संविदा के पद हैं ही नहीं. इसलिए जो नियमित भर्ती निकलती है चूंकि विभागों में संविदा पद नहीं होने के कारण नियमित भर्ती में जब आरक्षण की गणना होती है तो उसकी जगह आरक्षण शून्य हो जाता है. इससे तो 2018 की संविदा नीति में नियमित भर्ती के लिए निकलने वाले पदों का 20 प्रतिशत आरक्षण ही ठीक था. कम से कम उस समय नियमित भर्ती में 20 प्रतिशत पद निकल रहे थे.

2. 'वेतन में कई विसंगतियां'

संविदा नीति 22 जुलाई 2023 में सातवां वेतन निर्धारण करते समय जो संविदा कर्मचारी अधिकारी समान पद पर 25-30 साल से कार्य कर रहा है और जो नया नियुक्त हो रहा है. उसका वेतन और नए कर्मचारियों का वेतन एक समान है. वरिष्ठता के हिसाब से कोई वेतन निर्धारण नहीं किया गया है. वरिष्ठता के अनुसार संविदा कर्मचारियों को इतने वर्षों का इन्क्रीमेंट लगाते हुए समयमान वेतनमान, क्रमोन्नती के अनुसार वेतन निर्धारण करते हुये वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए.

3.'सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन और मंहगाई भत्ता नहीं'

संविदा कर्मचारियों को पहले नियमित कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाता था, 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में मंहगाई भत्ते के सीन पर सीपीआई इंडेक्स कर दिया गया. जिसके कारण संविदा कर्मचारियों के वेतन में बहुत कम वेतनवृद्धि होती है. इसलिए संविदा कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन और मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए ना कि सीपीआई इंडेक्स और प्रतिवर्ष संविदा कर्मचारियों की नियमित कर्मचारियों के समान 2 बार इन्क्रीमेंट भी लगाना चाहिए .

4.'कई पदों के ग्रेड-पे कर दिए कम'

विभागों ने 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के अनुसार सातवां निर्धारण करते समय बहुत से पदों के ग्रेड पे कम कर दिये जैसे वर्षों से डाटा एन्ट्र आपरेटर को 2400 ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जा रहा था. उनको 1900 रुपए कर दिया. यह अन्याय है ऐसे ही बहुत सारे पद है जैसे जिला परियोजना समन्वयक, विकास खण्ड समन्वयक, जिला महिला जेण्डर समन्वयक, इनका ग्रेड पे जो पहले मिल रहा था, उससे कम कर दिया गया है. सहायक ग्रेड 1 को सहायक ग्रेड 3 बना दिया गया, लेखापाल का वेतन निर्धारण 2800 की जगह 2400 से कर दिया गया, प्रोग्रामर, एम.आई.एस. कॉर्डिनेटर, स्टेनोग्राफर इन सबका वेतन निर्धारण सही किया जाए .

5.'कई पदों पर सालों से बंद हैं भर्तियां'

मध्य प्रदेश सरकार के विभागों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे भृत्य, चौकीदार, रसोइया, वाहन चालक इनकी भर्ती वर्षों से बंद कर रखी है. संविदा नीति 2022 में 50 प्रतिशत नियमित पद आरक्षण का प्रावधान किया गया है. विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जैसे भृत्य, चौकीदार, रसोइया, वाहन चालक इनका क्या होगा.

6.'अवकाश देने में भी भेदभाव'

4 जुलाई 2023 को तात्कालीन मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों के समान समस्त अवकाश दिये जाने की घोषणा की थी. जिसमें अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, महिला संविदा कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव कर्मचारियों के लिए 7 दिन का विशेष अवकाश भी शामिल था. 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति में जब आदेश आया उसमें आकस्मिक अवकाश के साथ केवल 15 दिन के विशेष अवकाश प्रदान किए गए. जबकि संविदा कर्मचारियों को पहले से ही नियमित कर्मचारियों के समान अर्जित अवकाश मिल रहा था. वो भी उस नीति में गायब कर दिया.

संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ की ये हैं मांगे

मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि "कई विसंगतियों को ठीक करने के अलावा संघ की कई प्रमुख मांगें ये हैं."

  • संविदा कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों के समान शासकीय आवास की पात्रता और मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता तथा नियमित कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जाए .
  • संविदा कर्मचारियों की मृत्यु होने पर नियमित कर्मचारियों के समान उसके परिवार को एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाए.
  • ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उन संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाए जो इस नीति के आने के पहले सेवानिवृत्ति हो चुके हैं या दिवंगत हो चुके हैं. उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति और ग्रेच्युटी दी जाए.
  • योजना-परियोजना बंद होने से जिन संविदा कर्मचारियों को निष्कासित किया है या सेवा समाप्त की है, उन संविदा कर्मचारियों को अन्य विभागों या उनकी योजनाओं में संविदा पर लिया जाए और जो योजनाएं समाप्त होने वाली हैं, उनके कर्मचारियों के लिए उपक्रम बनाया जाए.
Last Updated : November 18, 2025 at 4:34 PM IST

MADHYA PRADESH CONTRACT EMPLOYEES
MP NEW CONTRACT POLICY
CONTRACT EMPLOYEES MOVEMENT
BHOPAL NEWS
MP NEW CONTRACT POLICY OPPOSE

