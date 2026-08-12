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मध्य प्रदेश में मानसून के स्ट्रांग सिस्टम से बिगड़े हालात, मालवा-निमाड़ में अति बारिश का अलर्ट, स्कूल बंद

24 घंटे में 527 लोगों का रेस्क्यू, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों में नदी और नाले उफान पर आ गए हैं. निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य आपदा प्रबंधन के सिचुएशन रूम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की है. इसमें बताया गया कि, अब तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से 527 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. वहीं भोपाल में पिछले दो दिनों में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण कई निचली बस्तियों में घरों तक पानी पहुंच गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय होने के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है. इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग समेत कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव से हालात बिगड़ गए हैं. लगातार बारिश को देखते हुए भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा की है. इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मालवा और निमाड़ क्षेत्र में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

कम दबाव का क्षेत्र बना बारिश का सबसे बड़ा कारण

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश और आसपास के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. मानसून ट्रफ भी बीकानेर से होते हुए उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में बने कम दबाव वाले क्षेत्र से गुजर रही है. इसके अलावा 22 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास शीयर जोन सक्रिय है. इन तीनों मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर तेज हुआ है. अगले 24 घंटे में मालवा और निमाड़ के कई हिस्सों में अति भारी बारिश होने की संभावना है.''

राजगढ़ में 9 इंच से ज्यादा बारिश, ब्यावरा सबसे आगे (ETV Bharat)

इंदौर-उज्जैन संभाग के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर और रतलाम में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है. इन जिलों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना और अशोकनगर समेत प्रदेश के कई जिलों में झंझावात और वज्रपात की चेतावनी है.

भोपाल में जगह-जगह भरा पानी (ETV Bharat)

राजगढ़ में 9 इंच से ज्यादा बारिश, ब्यावरा सबसे आगे

बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई. इनमें ब्यावरा में 229 मिमी, खिलचीपुर में 205 मिमी और जीरापुर में 191 मिमी बारिश हुई. राजगढ़ में 99.2 मिमी, गुना में 85 मिमी, खंडवा में 58 मिमी, रतलाम में 50 मिमी और खरगोन में 42.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. जबकि उज्जैन में 37 मिमी, शिवपुरी में 32 मिमी, रायसेन में 23 मिमी और भोपाल में 18.2 मिमी बारिश हुई.

इंदौर-उज्जैन संभाग में भारी बारिश का अलर्ट (ETV Bharat)

कई जिलों में स्कूल बंद, प्रशासन अलर्ट मोड पर

भारी बारिश और जलभराव को देखते हुए भोपाल, रायसेन, गुना और खंडवा समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. प्रशासन ने निचले इलाकों पर विशेष निगरानी बढ़ा दी है. नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की सलाह दी गई है. राहत और बचाव दल भी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं.