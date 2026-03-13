ETV Bharat / state

बैतूल के पारधी कांड में बड़ा फैसला, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित 14 लोग दोषमुक्त

बैतूल के बहुचर्चित पारधी कांड में भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. सभी आरोपी निर्दोष करार.

betul Pardhi case Verdict
पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित 14 लोग दोषमुक्त (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 6:53 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट : दुर्गाप्रसाद जौंजारे

बैतूल (आमला) : बैतूल में करीब 18 साल पुराने पारधी कांड में भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. अदालत ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार समेत 14 ग्रामीणों को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है.

अधिवक्ता वीके सक्सेना (ETV BHARAT)

कुएं में मिले थे पति-पत्नी के शव

मामला सितंबर 2008 का है. जब मुलताई के पास ग्राम चौथिया में पारधी समुदाय के डेरे में आगजनी, महिलाओं से दुष्कर्म और हत्या जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई थीं. पारधी समुदाय के बोंद्रु पारधी और उसकी पत्नी के शव कुएं में मिले थे. इस घटना ने पूरे बैतूल जिले में सनसनी फैला दी थी. घटना के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित कुल 14 लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था.

कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो सके

बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. करीब 18 वर्षों तक चले इस बहुचर्चित केस की सुनवाई भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी. इस दौरान आरोपियों को लगातार कोर्ट में पेश होना पड़ा. लंबी सुनवाई के बाद अदालत में आरोप साबित नहीं हो पाए, जिसके चलते न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया.

आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट

आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148 और 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था. सीबीआई ने कहा था वर्ष 2008 में बैतूल के मुतलाई में डोडल बाई और बोंदरू पारधी की हत्या कर दी गई. इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच कराई गई. जांच के बाद सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148 और 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया था.

फैसले के बाद बताया- ये सत्य की जीत

अधिवक्ता वीके सक्सेना का कहना है "इस मामले में गवाही के दौरान लगाए गए आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो सके, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया." इस फैसले के बाद पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार के समर्थक इसे सत्य की जीत बता रहे हैं. इस फैसले को लेकर जिले में राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है.

