नंबर प्लेट हटाकर भी नहीं बचेंगे खनिज माफिया, फास्टैग से ट्रकों की निगरानी, हर ट्रिप पर AI की नजर
मध्य प्रदेश में अवैध परिवहन रोकने खनिज विभाग की कवायद, फास्टैग से की जाएगी वाहनों की निगरानी, विभाग का कलेक्टरों को आदेश. रिपोर्ट- बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:03 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में खनिज परिवहन करने वाले ट्रक अब सरकारी खजाने को चपत नहीं लगा पाएंगे. ऐसे वाहनों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने के लिए अब फास्टैग की मदद ली जाएगी. राज्य सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है. खनिज विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल ने सभी कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि, ''अब प्रदेश भर में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मानव रहित ई चेक गेट से निगरानी शुरू कर दी गई है. अब पंजीकृत किए गए वाहनों पर फास्टैग लगाए जाना अनिवार्य किया गया है.''
अब नंबर प्लेट हटाकर भी नहीं बच पाएंगे
दरअसल, प्रदेश में अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले ट्रक-डंपरों पर लगाम लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा नए-नए कदम अपनाए जाते रहे हैं. ऐसे डंपरों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश भर में 40 से ज्यादा ई चैक गेट लगाए गए हैं. इसमें निकलते ही संबंधित डंपर का नंबर स्कैन किया जाता था और इसका रिकॉर्ड मैंटेन किया जाता था, लेकिन इससे बचने के लिए डंपर चालक द्वारा जानबूझकर या तो इसकी नंबर प्लेट को निकाल देते थे या फिर इस पर मिट्टी आदि लगा देते थे, ताकि नंबर रिकॉर्ड न हो सके.
हालांकि अब इससे निपटने के लिए राज्य शासन ने सभी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. इसमें वाहन के नंबर से लेकर उसे जारी खजिन अनुमति और मार्ग तक का रिकॉर्ड अंकित रहेगा. इसके जरिए सरकार ऐसे वाहनों को कंट्रोल कर सकेगी.
चैक गेट से निकलते ही मिलेगी पूरी डिटेल
फास्टैग लगाने का काम प्रदेश भर में शुरू कर दिया गया है. खजिन विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों को इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं. इसमें जल्द से जल्द सभी खनिज वाहनों पर फास्टैग लगाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि यदि कोई वाहन में फास्टैग क्षतिग्रस्त किया जाता है तो ऐसे वाहन को प्रतिबंधित किया जाएगा. साथ ही वाहन का पंजीयन भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाए.
फास्टैग लगाए जाने के बाद जैसे ही वाहन ई चैक पोस्ट से निकलेगा, उसके साथ ही उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक कम्प्यूटर में दर्ज हो जाएगा. साथ ही उसकी फोटो और उसमें लोड किए गए खजिन की मात्रा का भी उल्लेख हो जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, इससे अवैध खनिज परिवहन के मामलों में कमी आएगी.