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नंबर प्लेट हटाकर भी नहीं बचेंगे खनिज माफिया, फास्टैग से ट्रकों की निगरानी, हर ट्रिप पर AI की नजर

फास्टैग से होगी ट्रकों की निगरानी ( Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश में खनिज परिवहन करने वाले ट्रक अब सरकारी खजाने को चपत नहीं लगा पाएंगे. ऐसे वाहनों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने के लिए अब फास्टैग की मदद ली जाएगी. राज्य सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है. खनिज विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल ने सभी कलेक्टरों को इसके निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि, ''अब प्रदेश भर में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मानव रहित ई चेक गेट से निगरानी शुरू कर दी गई है. अब पंजीकृत किए गए वाहनों पर फास्टैग लगाए जाना अनिवार्य किया गया है.''

अब नंबर प्लेट हटाकर भी नहीं बच पाएंगे