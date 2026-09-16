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जल भवन में ठेकेदारों का डेरा, 6000 करोड़ का पेमेंट अटका, 157 करोड़ की सुरक्षा निधि भी गायब

यूनिफाइड इन्फ्रा कान्ट्रेक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल जैन के अनुसार, "प्रदेश में 3 हजार से अधिक ठेकेदार लंबित भुगतान से प्रभावित हैं. कई योजनाओं के काम पूरे हो चुके हैं, उनका सत्यापन और हैंडओवर भी हो चुका है. इसके बावजूद अंतिम और रनिंग बिलों का भुगतान अटका हुआ है. ठेकेदारों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने से बैंक की किश्तें, सप्लायरों के बकाए और मजदूरी चुकाना मुश्किल हो रहा है."

फेडरेशन का दावा है कि प्रदेशभर में ठेकेदारों का करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का भुगतान अटका है, जबकि 2018 से 2021 के कामों की करीब 157 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी डिपाजिट का रिकार्ड विभागीय पोर्टल से गायब हो गया है. ठेकेदारों ने भुगतान नहीं होने पर काम बंद कर योजनाओं की चाबियां प्रशासन को सौंपने की चेतावनी दी है.

भोपाल: मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन और ग्रामीण नल-जल योजनाओं से जुड़े ठेकेदार अब लंबित भुगतान को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. भोपाल स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्यालय जल भवन में बुधवार को ठेकेदारों ने धरना शुरू कर दिया.

3 हजार से अधिक ठेकेदारों के अटके 6 हजार करोड़ (ETV Bharat)

157 करोड़ की सिक्योरिटी डिपाजिट का मांग रहे हिसाब

ठेकेदारों ने 2018 से 2021 के बीच हुए कामों की सुरक्षा निधि यानी सिक्योरिटी डिपाजिट को लेकर भी सवाल उठाया है. अध्यक्ष निखिल जैन का दावा है, "बिलों से काटी गई करीब 157 करोड़ की राशि अब विभागीय पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही है. विभाग की ओर से इसे पोर्टल के रखरखाव और बदलाव के दौरान पुराने रिकार्ड के प्रभावित होने से जोड़ा गया है. विभाग के पास मूल रिकार्ड मौजूद हैं, इसलिए राशि का मिलान कर भुगतान किया जा सकता है."

10 प्रतिशत जनभागीदारी पर भी बढ़ा विवाद

ठेकेदारों का सबसे बड़ा ऐतराज 10 प्रतिशत जनभागीदारी की राशि को लेकर है. उनका कहना है कि ग्रामीण स्तर पर जनभागीदारी जमा नहीं होने का भार ठेकेदारों के बिल से काटा जा रहा है, जबकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है. फेडरेशन ने काटी गई राशि वापस करने और आगे ऐसी कटौती रोकने की मांग की है.

8 मांगों पर अड़े ठेकेदार

फेडरेशन ने सिक्योरिटी डिपाजिट और लंबित बिलों के भुगतान के अलावा पंचायतों द्वारा हैंडओवर में देरी, सबमर्सिबल मोटर केबल के भुगतान, स्वीकृत फाइनल बिल, अतिरिक्त कार्यों की स्वीकृति और रनिंग बिलों के लिए पर्याप्त बजट आवंटन की मांग उठाई है.

15 सितंबर का अल्टीमेटम खत्म, अब आंदोलन

फेडरेशन का कहना है कि 21 जुलाई, 24 अगस्त, 4 सितंबर और 9 सितंबर को विभाग को पत्र दिए गए थे. 15 सितंबर तक समाधान का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ठेकेदारों का दावा है कि वे पिछले 5 महीने से अधिकारियों के संपर्क में हैं. अब उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक धरना जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेशभर में काम बंद किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव से मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है.