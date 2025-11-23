ETV Bharat / state

मदनी को IAS नियाज खान का करारा तमाचा! कट्टरता और अंधविश्वास वाले बना रहे पंक्चर

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर आईएएस नियाज खान ने किया पलटवार. ट्विटर पर कहा पढ़ा-लिखा मुसलमान खुद बनाता है अपनी पहचान.

अरशद मदनी को आईएएस नियाज खान का करारा जवाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 7:01 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 7:11 PM IST

भोपाल: दिल्ली बम धमाके को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान का बयान चर्चा में है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर उनका पोस्ट वायरल हो रहा है. नियाज खान ने अपने पोस्ट के जरिए अरशद मदनी को जवाब दिया है. नियाज खान ने लिखा कि पढ़ा-लिखा मुसलमान अपनी पहचान खुद बनाता है. भारत में ऐसा कोई अवरोध नहीं है जो शिक्षा और मेहनत से पार न किया जा सके. प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी मदनी के बयान पर पलटवार किया है.

इस बयान से शुरू हुई बहस

इस बहस की शुरूआत मौलाना अरदश मदनी के बयान से शुरू हुई. इसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया सोचती है कि मुसलमान अब बिलकुल लाचार, खत्म और कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता. लंदन या न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में कोई मुसलमान विश्वविद्यालय का कुलपति तक नहीं बन सकता. यदि बन भी जाए तो उसे आजम खान की तरह जेल भेज दिया जाता है. आज अल फलाह में जो कुछ हो रहा है, वही देख लीजिए. सरकार कोशिश कर रही है कि मुसलमान कभी सिर उठा कर खड़े न हो सकें.

आईएएस नियाज खान ने ऐसे दिया जवाब

आईएएस नियाज खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि "जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वह लंदन, न्यूयार्क का मेयर बना तो अमेरिका में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना. जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंक्चर बनाने वाला बना. शिक्षा मुस्लिमों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे. भारतीय मुसलमानों ने शिक्षा और संघर्ष से दुनिया में अपना नाम कमाया है. एपीजे अब्दुल कलाम इस देश में वैज्ञानिक से लेकर राष्ट्रपति बने. मोहम्मद अजहरुदीन भारतीय क्रिकेट टीम के लंबे समय तक कप्तान रहे. इस तरह के कई नाम हैं, जो बताते हैं कि कट्टरता नहीं, बल्कि ज्ञान ही असली ताकत है."

मदनी के बयान के बाद उसकी जांच हो (ETV Bharat)

'मदनी के बयान के बाद उसकी जांच हो'

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "मदनी जैसे देशद्रोही देश की व्यवस्था पर प्रश्न नहीं लगा सकते. तुष्टिकरण और मुस्लिम परस्ती की राजनीति करना आजादी के बाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने आगे बढ़ाया था. इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करना और जो व्यक्ति सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, इसका उदाहरण देना. मदनी इतिहास को भूल रहे हैं, देश के इतिहास में वह मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इसी देश ने आगे बढ़ाया. अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने उनकी जाति और धर्म को देखकर भेद नहीं किया गया. बयान के बाद मदनी की भी जांच होनी चाहिए."

