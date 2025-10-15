ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्तियां, नर्सिंग से लेकर स्पेशलिस्टों के 1700 पद भरने की तैयारी

मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के अलावा मेडिकल कॉलेजों में भी खाली पड़े पदों को भरने की तैयारी. स्वास्थ्य विभाग दिसंबर तक पूरी करेगा प्रक्रिया.

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्तियां जल्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025

भोपाल: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की आस लगाए युवक-युवतियों के लिए जल्द ही रास्ते खुलने जा रहे हैं. मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग से लेकर स्पेशलिस्टों तक के 1700 पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रहा है. मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के अलावा मेडिकल कॉलेजों तक में बड़ी संख्या में नर्स, टीचर्स के अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल टीचर्स के पद खाली पड़े हैं. इन पदों को भरने के लिए राज्य सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है. इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अब सिर्फ वित्त विभाग की अनुमति मिलने का इंतजार है. उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर माह के पहले इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

1700 पदों पर होने जा रही भर्ती

स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने बताया कि "नर्सिंग के 972 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है. 2023 के 515 पदों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है. इन पदों की भर्ती प्रतीक्षा सूची से की जाएगी. यह प्रक्रिया खत्म होने के बाद साल 2024 के खाली पड़े 972 पदों पर भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. राज्य सरकार नर्सिंग संवर्ग के करीबन 1260 पदों के लिए भी नियमों में संशोधन करने जा रही है. इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है. वित्त विभाग की अनुमति मिलने के साथ ही इन पदों पर भर्ती प्रकिया शुरू की जाएगी. इस तरह 1700 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाने वाली है. यह भर्ती प्रक्रिया दिसंबर के पहले कर ली जाएगी."

मेडिकल कॉलेजों में भी होगी भर्ती

नर्सिंग के अलावा प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इन कॉलेजों में नर्सिंग के 1000 पदों के अलावा नर्सिंग टीचर्स के 711 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी करने में जुटा है. उधर विभाग में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने भी विभागीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं.

मेडिकल कॉलेजों में कई पद खाली

प्रदेश में लगातार खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने के लिए पिछले दिनों सरकार ने नॉन क्लीनिकल सब्जेक्ट के डॉक्टरों के लिए भी रास्ता खोल दिया है. इसके साथ ही राज्य सरकार सीनियर रेजिडेंट के 380 पदों को भी भरने की तैयारी कर रही है.

