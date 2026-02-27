ETV Bharat / state

15 साल में घटे 50 लाख एडमिशन, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर, बजट बढ़ा क्लासरूम खाली

मध्य प्रदेश में 10 साल में 50 लाख घटे एडमिशन ( ETV Bharat )