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बारिश का असर कर्मचारियों पर, सराकर ने अटेंडेंस नियमों में दी बड़ी ढ़ील

सरकारी स्कूलों में ई-अटेंडेंस की बाध्यता से शिक्षकों को बड़ी राहत, शिक्षक संघ की पहल पर समय में हुआ बदलाव, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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सराकर ने अटेंडेंस नियमों में दी बड़ी ढ़ील (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 12:22 PM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों को बारिश के दौरान ई-अटेंडेंस के नियमों में ढील दी है. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक संगठनों के साथ हुई चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि अब शिक्षकों पर सुबह 9:45 तक ई-अटेंडेंस दर्ज कराने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी. बल्कि शिक्षक अब सुबह 10:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे.

शिक्षक संघ की पहल पर समय में हुआ बदलाव

लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के साथ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया. संघ के अध्यक्ष डॉ. छत्रवीर सिंह राठौर ने मांग रखी थी कि जब विद्यालय का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक का है, तो शिक्षकों पर 9:45 बजे की ई-अटेंडेंस का दबाव न बनाया जाए. इस पर आयुक्त ने मांग को स्वीकार करते हुए 10:30 बजे तक उपस्थिति दर्ज करने की छूट प्रदान की. इसके साथ ही विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 10:45 तक ई-अटेंडेंस लगाने की सुविधा पर भी सहमति बनी है.

शिक्षकों की मांग, नियमों से पहले दी जाएं मूलभूत सुविधाएं

ई-अटेंडेंस के रोजाना बदलते नियमों पर शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, '' सरकार को दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों में तैनात शिक्षकों पर डिजिटल नियम थोपने से पहले उनकी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए आवास, सुरक्षित आवागमन और विशेष ग्रामीण भत्ते जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षक विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं.''

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उफनते नदी-नाले पार न करें शिक्षक

प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए लोक शिक्षण आयुक्त ने सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि बारिश या बाढ़ के दौरान शिक्षक या छात्र किसी भी परिस्थिति में उफनते नदी-नालों को पार करके स्कूल न जाएं. ऐसी स्थिति निर्मित होने पर शिक्षक तुरंत अपने संकुल प्राचार्य या प्राचार्य को वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित करें. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभागीय स्तर पर इस जानकारी को वैध मानकर उपस्थिति में रियायत दी जाएगी.

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