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कर्मचारी या लाड़ली बहना, मोहन यादव सरकार का चहेता कौन! कब देगी मंहगाई भत्ता

सरकारी कर्मचारियों ने की मंहगाई भत्ता देने की मांग ( ETV Bharat )

भोपाल: दीपावली से पहले मंहगाई भत्ते की मांग पर अडे़ मध्य प्रदेश के 7 लाख 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी अब सरकार से गुहार लगाने बड़े प्रदर्शन की तैयारी में हैं. मध्य प्रदेश के कर्मचारी आज लंच ब्रेक में प्रोटेस्ट के साथ इसकी शुरुआत करेंगे. बीते दस महीने से मंहगाई भत्ते और राहत का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि, एक तरफ केन्द्र की सरकार ने एक करोड़ कामकाजी और रिटायर कर्मचारियों को जनवरी 2026 से मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत दे दी. लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी अब भी इस राहत की बाट जोह रहे हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि, एक तरफ सरकार लाड़ली बहनों पर हर महीने 1834 करोड़ रुपए खर्च कर रही है. लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए दिन रात काम करने वाले कर्मचारियों को मंहगाई राहत के लिए इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है.

कर्मचारियों की मांग, दीपावली भी आ गई कब होगा ऐलान