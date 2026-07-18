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मध्य प्रदेश सरकार की कॉस्ट कटिंग, सरकारी अफसरों की हवाई यात्रा पर रोक, वाहन भी कम होंगे

वित्त विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी संभागों के आयुक्त और सभी प्रबंध संचालकों को आदेश जारी करते हुए वित्तीय प्रबंधन के लिए कई आदेश दिए हैं. वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अब सिर्फ अत्यावश्यक मामलों में ही सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा कर सकेंगे. तमाम विभागों के अलावा सभी निगम मंडल, विश्वविद्यालय और दूसरी संस्थाओं को भी इस संबंध में आदेश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि बहुत जरूरी विषय पर ही सरकारी खर्चे पर अधिकारी द्वारा विदेश यात्रा की जाए.

भोपाल : मध्यप्रदेश में वित्तीय प्रबंधन की दिशाा में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी स्तर पर होने वाले खर्चों पर लगाम लगा दी है. प्रदेश में अगले दो सालों तक होटलों, व्यावसायिक केन्द्रों में कार्यशाला, बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. वित्त विभाग ने प्रदेश के अफसरों के विदेश दौरों पर भी रोक लगा दी है. किसी आवश्यक सरकारी कार्य से यात्रा के दौरान अफसरों को इकोनॉमी क्लास में ही हवाई सफर करना होगा. वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं.

अधिकारियों की हवाई यात्रा पर पाबंदी के फैसले पर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्योंकि खुद मोहन यादव के कार्यकाल में हवाई यात्रा पर 21 लाख रु प्रतिदिन खर्च होने पर भी सवाल उठे थे. ऐसे में सरकार को विधानसभा में इस मुद्दे पर जवाब भी देना पड़ा था.

वर्चुअल करना होंगे कार्यक्रम, होटलों में कार्यक्रम पर रोक

वित्त विभाग ने होटल और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में होने वाले कार्यक्रम, कार्यशला, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. ऐसे कार्यक्रम सरकारी संस्थानों में ही करने के निर्देश दिए गए हैं. बहुत जरूरी न होने पर ऐसे कार्यक्रम वर्चुअल प्रशिक्षण और वेबिनार करने के लिए कहा गया है. वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों पर बहुत ज्यादा व्यय न किया जाए.

वाहनों की संख्या की जाएगी कम

सभी विभागों को सरकारी विभागों में लगी किराए के वाहनों की संख्या कम करने का आदेश दिया गया है. विभागों को आदेश दिया गया है कि किराए के वाहनों के स्थान पर वाहनों को पूल किए जाने की व्यवस्था लागू की जाए. इसकी समीक्षा नियमित रूप से विभागाध्यक्ष स्तर पर की जाए. दो या दो से अधिक अधिकारियों के बीच एक से ज्यादा वाहन आवंटित नहीं किए जाएंगे. वित्त विभाग ने सभी विभागों को अधिकारियों या ऑफिस की साज-सज्जा पर होने वाले खर्च पर भी रोक लगा दी है. अधिकारी अपने केबिन के इंटीरियर पर भी अनावश्यक खर्च नहीं कर सकेंगे.

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इसके अलावा अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने की स्थिति में अधिकारियों के अतिरिक्त वाहन के उपयोग पर भी रोक लगा दी है.अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार एक विभाग के हिसाब से ही वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. दूसरे विभाग का कार्यभार सौंपे जाने पर दूसरे विभाग के वाहन का उपयोग अधिकारी नहीं कर सकेंगे.

निगम-मंडल और सरकारी उपक्रम जमा कराएं पैसा

वित्त विभाग ने नई कंसल्टेंसी सेवाओं के अनुबंध पर भी रोक लगा दी है. इसके साथ ही सभी निगम-मंडलों और सरकारी उपक्रमों को आदेश दिया गया है कि अपने लाभांश की अधिकतम संभव राशि राज्य शासन के खातों में जमा कराई जाए, ताकि सरकारी संसाधनों को मजबूत किया जा सके. गौरतबल है कि इसके पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने भी विभागों में होने वाले गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाने के आदेश दिए थे.