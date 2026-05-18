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47% लोग रूफटॉप सोलर पैनल से अनजान, अब सोलर चाचा देंगे हर सवाल का जवाब

काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) द्वारा मध्यप्रदेश में किए गए सर्वे में ये जानकारी सामने आई है. सर्वे में ये भी पता चला है कि 17 फीसदी लोग रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया ही उन्हें पता ही नहीं है. ऐसे में सर्वे के बाद अब लोगों को रूफटॉप सोलर पैनल की जानकारी देने के लिए ऊर्जा विकास निगम ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है. इस चैटबॉट का नाम है 'सोलर चाचा'

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार लगातार लोगों को सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए प्रेरित कर रही है लेकिन हैरानी की बात है कि प्रदेश के 47 प्रतिशत लोग सोलर रूफ टॉप के बारे में नहीं जानते. मध्य प्रदेश में हुए एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है, जिसके बाद सरकार ने सोलर रूफ टॉप की जानकारी देने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है.

नवकरणीय ऊर्जा मंत्री व ऊर्जा मंत्री ने चैटबॉट किया लॉन्च (Etv Bharat)

सोलर चाचा नाम का ये चैट बॉट रूफटॉप सोलर पैनल से जुड़ी तमाम जानकारी यूजर का दोगा. इस चैटबॉट के लॉन्च कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकर पर पहुंचे.

सरकार सोलर चाचा से लोगों को करेगी जागरुक (Etv Bharat)

सोलर पैनल के मामले में देश में 7वें नंबर पर एमपी

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में हुए ऊर्जा विकास निगम के कार्यक्रम में सीईईडब्ल्यू की भावना त्यागी ने बताया, '' हमारी संस्था द्वारा मध्य प्रदेश में रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किए गए हैं लेकिन इस मामले में मध्यप्रदेश देश में 7वें स्थान पर है. प्रदेश में 1 लाख 29 हजार घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं. हालांकि, 52 फीसदी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में ही हुआ है. संस्था द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया है कि 47 फीसदी लोगों को रूफ टॉप सोलर पैनल के बारे में जानकारी ही नहीं है. 17 फीसदी लोग सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन उनहें इसकी प्रक्रिया नहीं पता.''

सोलर पैनल के मामले में देश में 7वें नंबर पर एमपी (Etv Bharat)

सोलर चाचा देंगे सोलर से जुड़ी जानकारी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा, '' रूफ टॉप सोलर पैनल को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है. प्रदेश में अभी तक सोलर पैनल लगवाने के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं.'' ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, '' रूफ टॉप सोलर पैनल को लेकर शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं मौजूद हैं. इसके लिए ऊर्जा विकास विभाग के साथ तालमेल बनाकर गांव तक पहुंचा जाए.''

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कार्यक्रम में रूफटॉप को लेकर जागरूकता लाने के लिए वॉट्सएप चैटबॉट शुरू किया गया. इसमें सोलर चाचा सोलर पैनल से जुड़ी तमाम जानकारी हिंदी में देंगे. कार्यक्रम में नवीन व नवकरणीय ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियो ने भी हिस्सा लिया. इसके अलावा बैंकों के अधिकारियों, नगर निगम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के घरेरू क्षेत्रों में कार्यरत पंजीकृत वेंडर्स भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.