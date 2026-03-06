ETV Bharat / state

सुपरकॉप ने लगाया शतक, चंबल की मुठभेड़ के गवाह पूर्व DGP हरिवल्लभ जोशी, डकैतों का किया अंत

100 साल के हुए पूर्व DGP हरिवल्लभ जोशी आजाद भारत की पहली बैच के अफसर हरिवल्लभ मोहनलाल जोशी 100 की उम्र के हो गए हैं. भोपाल में रहने वाले पूर्व डीजीपी जोशी आज भी पूरी तरह फीट है और हैरानी की बात ये है कि आज भी उन्हें 1969 की चंबल की मुठभेड़ ऐसे याद है, जैसे कल की बात हो. वो कहते हैं कि कांस्टेबल आत्माराम ने LMG से फायर किया था, जब डकैत छोटा नाथू ने SLR उठाई थी और ये कहते वक्त उनके चेहरे पर वही सख्ती दिखती है,जो एक कमांडिंग ऑफिसर में होती है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी हरिवल्लभ मोहनलाल जोशी 5 मार्च को 100 साल के हो गए. वे 1948 की पहली आईपीएस बैच के आख़िरी जीवित अधिकारी माने जाते हैं. चंबल की बीहड़ों में डकैतों के खिलाफ चलाए गए अभियानों की हर छोटी-बड़ी बात उन्हें आज भी याद है. 1969 की मुठभेड़ों से जुड़ी घटनाएं वे इतनी साफगोई से बताते हैं जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो. 100 साल की उम्र में भी वे फिट हैं और खुद अपना काम करते हैं.

आजाद भारत की पहली IPS बैच के अफसर

जोशी 1948 की पहली आईपीएस बैच के अफसर रहे हैं. यही वो बैच थी जिसने अंग्रेजों की इम्पीरियल पुलिस की जगह ली थी. कुल 39 अफसरों का ये पहला बैच था. अब माना जाता है कि उस बैच में से वे आख़िरी जीवित अधिकारी हैं. करीब आठ दशक पहले उन्होंने देश की सेवा की शपथ ली थी. तब से लेकर चंबल की बीहड़ों तक उनका सफर संघर्ष और बहादुरी से भरा रहा.

आजाद भारत की पहली IPS बैच के अफसर हैं जोशी (Credit: former dgp harivallabh mohan joshi)

1960 और 70 के दशक में चंबल का नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ आ जाता था. भिंड और मुरैना के बीच फैली बीहड़ों में डकैतों का राज था. जोशी उन ऑपरेशनों का हिस्सा रहे, जहां गोलियां चलीं, घेराबंदी हुई और बड़े गिरोह खत्म किए गए. उन्हें आज भी याद है कि किस इलाके में किसने क्या भूमिका निभाई, किस मुखबिर ने क्या जानकारी दी और किस ऑपरेशन में कितने लोग मारे गए. मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन ने कहा कि, ये सिर्फ एक जन्मदिन नहीं, बल्कि पुलिस सेवा के इतिहास के एक जिंदा अध्याय का जश्न है.

चंबल की मुठभेड़ के गवाह हरिवल्लभ जोशी (Credit: former dgp harivallabh mohan joshi)

ऐसे किया जगमोहन गैंग का अंत

हरिवल्लभ मोहनलाल जोशी ने 1969 में चंबल की कुख्यात जगमोहन गैंग की यादें शेयर की. उन्होंने बताया कि, ''वह एक ऐसे मुखबिर से मिले थे जो जगमोहन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि जगमोहन ने उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी. इस पर जोशी ने उस मुखबिर से बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि पहले चलाए गए ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं हो पाए. जिसमें पता चला कि, भिंड और मुरैना जिलों की पुलिस के बीच सही तालमेल नहीं था, जिसका डकैत फायदा उठाना चाहते थे. इसके बाद उन्होंने दोनों जिले के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई. फिर पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया, जिससे डकैतों के भागने का रास्ता बंद हो गया. इस तरह जगमोहन समेत 17 डकैतों का अंत हो गया.''

सुपरकॉप ने लगाया शतक (Credit: former dgp harivallabh mohan joshi)

बहादुरी के लिए अवार्ड भी मिले

जोशी ने छोटा नाथू के खिलाफ ऑपरेशन को लीड किया. उन्हें बहादुरी के लिए प्रेसिडेंट पुलिस और फायर सर्विसेज मेडल के अलावा मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस मेडल से भी नवाज़ा गया. 5 मार्च, 1926 को राजस्थान में किशनगढ़ रियासत के रलावता गांव में जन्मे जोशी ने अकोला से BA पूरा किया. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 1948 में नागपुर के मॉरिस कॉलेज से इंग्लिश में MA किया. उन्होंने अपने स्टूडेंट दिनों में लोकमत और मंथली मैगजीन कृषक के साथ काम किया और IPS में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए लेक्चरर के तौर पर भी काम किया.