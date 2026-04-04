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एमपी बोर्ड की पढ़ाई हुई महंगी, 10वीं-12वीं की एग्जाम फीस 25% बढ़ी, गलत एडमिशन पर प्राचार्य पर जुर्माना

मध्य प्रदेश के बोर्ड परीक्षाओं की फीस में इजाफा, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी की नई प्रवेश नीति, 'बेस्ट ऑफ फाइव' प्रणाली समाप्त.

MP Board Exam Fees Hike
एमपी बोर्ड की पढ़ाई हुई महंगी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई प्रवेश नीति जारी कर दी है. इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के परीक्षा शुल्क में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. अब बोर्ड परीक्षा के नियमित विद्यार्थियों को 1200 रुपये की जगह 1500 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा. वहीं प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए यह शुल्क 1600 रुपये तय किया गया है.

परीक्षा शुल्क के साथ नामांकन फीस में बढ़ोतरी
10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क के अलावा नौवीं कक्षा में नामांकन शुल्क भी 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही 10 वर्ष पुरानी अंकसूची की प्रति प्राप्त करने के लिए अब 600 रुपये की जगह 1000 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड परीक्षा शुल्क में भी वृद्धि की है. नियमित विद्यार्थियों को सभी विषयों के लिए सात हजार रुपये शुल्क देना होगा. जबकि दूसरे अवसर के लिए विषयों के आधार पर तीन हजार से सात हजार रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है.

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माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई प्रवेश नीति जारी की (ETV Bharat)

स्कूलों की संबद्धता फीस में भी बदलाव
नई नीति के तहत 10वीं तक के सरकारी स्कूलों के लिए संबद्धता शुल्क 20 हजार रुपये तय किया गया है. वहीं निजी स्कूलों के लिए यह राशि 22 हजार रुपये होगी. जबकि 12वीं तक के स्कूलों के लिए सरकारी संस्थानों को 27 हजार रुपये और निजी स्कूलों को 30 हजार रुपये संबद्धता शुल्क चुकाना होगा.

15 मई से भरे जाएंगे परीक्षा फार्म
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई एमपी बोर्ड की नई प्रवेश नीति के अनुसार, 10वीं और 12वीं के परीक्षा फार्म 15 मई से भरे जाएंगे. इसके साथ ही नौवीं से 12वीं तक के प्रवेश और परीक्षा से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. बोर्ड ने इस बार परीक्षा शुल्क के साथ-साथ अन्य कई शुल्कों में भी बढ़ोतरी की है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि, इससे आने वाले सत्र में स्कूल शिक्षा की लागत और बढ़ सकती है.

गलत प्रवेश पर प्राचार्य को चुकाना होगा जुर्माना
नई प्रवेश नीति में नियमों को भी सख्त किया गया है. यदि किसी छात्र को नियमों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाता है तो संबंधित संस्था के प्राचार्य पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. मंडल ने स्पष्ट किया है कि यह राशि छात्र से नहीं वसूली जाएगी. इसके साथ ही 10वीं कक्षा में लागू बेस्ट ऑफ फाइव प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है. अब सभी विषयों के अंक अनिवार्य रूप से जोड़े जाएंगे.

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