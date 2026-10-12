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UN में दिखेगा मध्य प्रदेश पुलिस के धुरंधरों का दम, एक साल सेवाएं देंगे DSP रेणु और TI नीरज वर्मा

UN में दिखेगा मध्य प्रदेश पुलिस के धुरंधरों का दम ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा देने का अवसर मिला है. मध्य प्रदेश पुलिस की डीएसपी रेणु मुराव और टीआई नीरज वर्मा को एक वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) पुलिस मिशन में तैनात किया गया है. इस दौरान दोनों अधिकारी अंतरराष्ट्रीय पुलिस सेवा के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्राप्त करेंगे.

कार्यकुशलता और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन