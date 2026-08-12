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मध्य प्रदेश में आफत के बीच 527 लोगों की बचाई गई जान, राहत व बचाव कार्य की मुख्यमंत्री ने की तारीफ

भोपाल : प्रदेश में जारी बारिश के बीच प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. अबतक कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों के बीच 527 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला और राज्य स्तर पर रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में होमगार्ड कंट्रोल रूम पहुंचकर प्रदेश में चल रहे राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अलग-अलग जिलों में बारिश, जलभराव, नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर और रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सभी जरूरी संसाधनों को तैयार रखा जाएं.

भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो चुकी है. वहीं, कई इलाकों में जल भराव के साथ नदी-नाले भी तूफान पर हैं. ऐसे में रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट रहने के लिए राज्य सरकार ने निर्देशित कर दिया है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने होमगार्ड स्थित कंट्रोल रूम पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की.

राहत व बचाव कार्य की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा (Etv Bharat)

527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया, '' प्रदेश में अब तक राहत और बचाव दलों ने 527 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान लगातार दिन-रात अभियान चला रहे हैं. हाल ही में खंडवा जिले में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण फंसे 7 कांवड़ियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया. रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सभी कांवड़ियों को सुरक्षित निकाला. प्रभावित लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था भी की गई.''