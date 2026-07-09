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मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना का आदेश और हो गईं हजारों FIR, सेफ क्लिक बना नया हथियार

सेफ क्लिक 2.0 का समापन, डीजीपी की बड़ी घोषणा, अब 25 हजार के फ्रॉड में भी होगी ऑनलाइन जीरो एफआईआर

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 2:12 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 2:19 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना का एक आदेश साइबर अपराधियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. बढ़ते सायबर अपराधों के खिलाफ जैसे ही डीजीपी ने सेफ क्लिक अभियान की शुरुआत की, हजारों एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हुईं और साइब स्कैम से पीड़ितों की बड़ी रकम जाते-जाते बच गई. हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 15 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सेफ क्लिक 2.0 साइबर सुरक्षा अभियान चलाया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इस अभियान का समापन डीजीपी कैलाश मकवाणा की मौजूदगी में भोपाल के नरोन्हा प्रशासन अकादमी में हुआ, जहां कई रोचक तथ्य सामने आए.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई थी सेफ क्लिक की शुरुआत

मध्यप्रदेश पुलिस ने सायबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर जनजागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 का अभियान का शुभारंभ 24 जून को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर किया था. इस विशेष अभियान का उद्देश्य नागरिकों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देना था. 15 दिवसीय अभियान में पूरे मध्य प्रदेश में आमजन, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक किया गया. जिससे वे सुरक्षित साइबर व्यवहार अपना सकें.

अब 25 हजार के फ्रॉड में भी होगी ऑनलाइन जीरो एफआईआर (Etv Bharat)

अपराधों से हमें दो कदम आगे रहना हैं : डीजीपी

डीजीपी कैलाश मकवाणा ने सेफ क्लिक 2.0 को सम्बोधित करते हुए कहा, '' गर्व की अनुभूति हो रही है कि यह जन जागरूकता का गौरवशाली अभियान रहा है. पिछले साल हमने सायबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, वहीं इस बार भी सेफ क्लिक 2.0 चलाया गया. फरवरी 2025 में सेफ क्लिक लॉन्च हुआ, उस अभियान से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में कमी आई, भोपाल में पुलिस ने लाइव कार्रवाई की, ई-जीरो एफआईआर सिस्टम शुरू हुआ और प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा. एक लाख से अधिक के फ्रॉड में ऑनलाइन एफआईआर की जा सकती है, इसका बहुत फायदा हुआ हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने एफआईआर कराई और उन्हें राहत पहुंचाई गई है. अब 25 हजार से अधिक के सायबर अपराध पर भी ई-एफआईआर की जा सकती है. अपराध कैसे भी हो हमें उससे दो कदम आगे रहना हैं.''

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सेफ क्लिक 2.0 का समापन (Etv Bharat)

8 करोड़ लोगों को किया साइबर फ्रॉड के प्रति जागरुक

सेफ क्लिक 2.0 के आज डीजीपी कैलाश मकवाना ने नरोन्हा प्रशासन अकादमी में किया.इस अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में अलग-अलग दिन सायबर सुरक्षा को लेकर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल और कॉलेज के बच्चो को सायबर सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। अभियान को ग्रामीण इलाकों तक लेकर जाया गया। इस दौरान प्रदेश के सिवनी में मातृ शक्ति महिला संगठन ने घर-घर जाकर अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया,वीडियो बनाकर जागरूक किया गया. समापन समारोह में जानकारी दी गई कि 15 दिनों में प्रदेश के स्कूल, कॉलेज,और विभिन्न संस्थाओ में 8 हजार 600 सायबर जागरूकता कार्यक्रम हुए. इसके माध्यम से एक करोड़ लोगों को सीधे तौर पर और 8 8 करोड़ लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से जागरूकता पहुचाई गई.

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समापन कार्यक्रम में पहुंचे डीजीपी (Etv Bharat)

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डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा, '' अभियान का बड़ा असर देखने को मिला है, जिन लोगों के साथ सायबर फ्रॉड हुआ उन्होंने त्वरित कार्रवाई करवाकर राशि होल्ड करवाई. वहीं, कई जागरुक लोगों ने ओटीपी नहीं बताकर अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित किया.''

Last Updated : July 9, 2026 at 2:19 PM IST

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