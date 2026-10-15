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जीतू का दावा, पूर्व मंत्री-विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करने दिया आवेदन, पार्टी ने शुरु की घर वापसी

मध्य प्रदेश कांग्रेस में शुरु हुई घर वापसी ( ETV Bharat )

भोपाल: 2024 का साल था, तारीख थी 6 अप्रैल. मध्य प्रदेश में एक दिन में एक लाख 26 हजार लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी. जाहिर है इसमें बड़ी तादात कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं और कार्यकर्ताओ की थी. लेकिन अब करीब ढाई साल बाद कांग्रेस घर वापसी अभियान शुरु करने जा रही है. जिसमें रुठे छूटे कांग्रेसियों की वापसी करवाई जाएगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज गुरुवार को भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि, ''600 से ज्यादा आवेदन घर वापसी के लिए आए हैं. इनमें विधायक पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भी हैं. पहले चरण में भीम आर्मी से आए कार्यकर्ताओं नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई.''

कांग्रेस में शुरु हुई घर वापसी, 600 आवेदन आए