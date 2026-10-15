जीतू का दावा, पूर्व मंत्री-विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करने दिया आवेदन, पार्टी ने शुरु की घर वापसी
मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं की होगी घर वापसी, जीतू पटवारी का दावा-600 नेता-कार्यकर्ताओं के आए आवेदन. शिफाली पांडे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:12 PM IST
भोपाल: 2024 का साल था, तारीख थी 6 अप्रैल. मध्य प्रदेश में एक दिन में एक लाख 26 हजार लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी. जाहिर है इसमें बड़ी तादात कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं और कार्यकर्ताओ की थी. लेकिन अब करीब ढाई साल बाद कांग्रेस घर वापसी अभियान शुरु करने जा रही है. जिसमें रुठे छूटे कांग्रेसियों की वापसी करवाई जाएगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज गुरुवार को भोपाल में प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि, ''600 से ज्यादा आवेदन घर वापसी के लिए आए हैं. इनमें विधायक पूर्व विधायक पूर्व मंत्री भी हैं. पहले चरण में भीम आर्मी से आए कार्यकर्ताओं नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई.''
कांग्रेस में शुरु हुई घर वापसी, 600 आवेदन आए
मध्यप्रदेश कांग्रेस ने 2020 के बाद से लगातार कांग्रेस से दौड़ लगा रहे नेताओं कार्यकर्ताओं की घर वापसी के लिए अभियान शुरु किया है. अब तक इसमें 600 आवेदन आए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक, "इसमें 200 के करीब तो जिलाध्यक्ष स्तर के नेता हैं. बाकी विधायक पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सब शामिल हैं, जो वापसी चाहते हैं.'' जीतू पटवारी ने कहा कि, ''जो लोग भूल वश पार्टी छोड़कर गए और अब वापसी चाहते हैं, उन सभी की इस अभियान में घर वापसी करवाई जाएगी.''
घर वापसी की भी शर्तें होंगी, कांग्रेस इस पैमाने पर करेगी
हालांकि दरियादिल होने के साथ कांग्रेस ने इस घर वापसी में कुछ शर्तें भी लगाई हैं. जीतू पटवारी के मुताबिक, ''आवेदन के बावजूद किसकी वापसी हो सकेगी इसका निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी की मंजूरी के बाद ही होगा. उनरी रिकमंडेशन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा.'' पटवारी ने कहा कि, ''कांग्रेस से भटके हुए लोग अब गलती पर पछता रहे हैं. पार्टी ने उन्हें वापिस जोड़ने की एक्सरसाइज शुरु की है. उसी के तहत ये अभियान है. इसके अलावा दूसरे दलों के लोग भी अब कांग्रेस में जुड़ने की इच्छा जता चुके हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा.''
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बिजली संकट पर जीतू ने सरकार को घेरा
जीतू पटवारी ने बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरा. ग्रामीण इलाकों के बिजली संकट को लेकर उन्होंने कहा कि, ''आज ये स्थिति है कि प्रदेश के कई गांव तीन तीन दिन तक अंधेरे में पड़े हैं. एक तरफ सरकार कह रही है कि सरप्लस बिजली है और दूसरी तरफ गांव और छोटे शहरों में बिजली उपलब्ध नहीं है. बिजली संकट प्रदेश में गहरा गया है.'' ऊर्जा मंत्री की गैरमौजूदगी का मुद्दा बना रहे जीतू ने सीएम से अनुरोध किया इस संकट की स्थिति को जल्द संभाला जाए.
लाड़ली बहनों का सवाल, क्या हुआ तीन हजार का वादा
एक बार फिर जीतू पटवारी ने लाड़ली बहनों को तीन हजार दिए जाने का मुद्दा उठा. उन्होंने कहा है कि, ''एक तरफ सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपए देने का वादा किया था. लेकिन हकीकत ये है कि ये राशि अब तक नहीं मिली. जिन महिलाओं के नाम इस योजना में कट गया है उनकी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है.''