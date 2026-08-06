दतिया उपचुनाव में मिला बूस्टर, कांग्रेस तैयार करेगी 2028 के चुनाव का खाका, क्या बोलीं उमा भारती
कांग्रेस की 11 अगस्त को पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक, दतिया उपचुनाव पर उमा भारती बोलीं मुझे बहुत आघात लगा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:35 PM IST
भोपाल: विजयपुर के बाद अब दतिया उपचुनाव में मिली जीत ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के खोए आत्मविश्वास को लौटा दिया है. पार्टी अब ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गियर अप होने की तैयारी में है. इसके लिए कांग्रेस जिला और विधानसभा प्रभारी का नया नेटवर्क पूरे प्रदेश में पार्टी खड़ा करेगी. दतिया के जश्न से उबरेगी पार्टी ने 11 अगस्त को पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है. अगले ढाई साल कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी जमीन पर विपक्ष की और मजबूती कैसे होगी. इन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में खाका तैयार किया जाएगा.
जीत से बढ़ा कॉन्फिडेंस, आगे कांग्रेस का एक्शन प्लान
विजयपुर के बाद अब दतिया विधानसभा सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कद तो बढ़ाया ही है. पार्टी के कॉन्फिडेंस में भी इजाफा किया है. लिहाजा अब कांग्रेस अगले ढाई साल का एक्शन प्लान तैयार करने जा रही है. कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि "गांव से लेकर शहर और राजधानी भोपाल में जनता से जुड़े मुद्दों को और आक्रामक तरीके से उठाया जाएगा. जमीनी स्तर पर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे जिससे पार्टी द्वारा जनता की समस्याएं उठाई जा सकें.
11 को पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग, कमलनाथ- दिग्विजय आएंगे
11 अगस्त को भोपाल में पॉलीटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है इसमें कांग्रेस प्रभारी से लेकर कमेटी के सदस्य जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह. प्रदेश प्रभारी और कमेटी के बाकी सदस्य भी हिस्सा लेंगे. इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दे आगे क्या होंगे. कांग्रेस को बतौर विपक्ष और मजबूत किए जाने की रणनीति तैयार होगी.
नायक का आरोप जीतू को दबाने की कोशिश हो रही
मीडिया से बात करते हुए मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने ये कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटनारी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी. उन्हने कहा कि इंदौर में जो कुछ हो रहा है उसी को केन्द्र में रखकर संगठन को मजबूती देंगे और सरकार को घेरेंगे.
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वहीं, दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद अब पार्टी के भीतर से आत्ममंथन की आवाजें उठने लगी हैं. अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ट्वीट आया है, उनके ट्वीट में लिखे शब्दों को डिकोड किया जाए तो वे लिखती हैं कि आखिर हम सब किसी ना किसी परीक्षा में फेल हो गए. ये उमा भारती ने किस संदर्भ में कहा. उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि समर्थक कोई अभिमान न पालें कि मेरी वजह से वोट बढ़े क्योंकि अंत में हम दतिया उपचुनाव हार ही गए.
1. मैं अपने समर्थकों से यह अनुरोध करुंगी कि वह यह अभिमान ना पालें कि मेरी वजह से वोट बढे क्योंकि अंत में हम दतिया उपचुनाव हार ही गए जिससे मुझे बहुत आघात लगा।— Uma Bharti (@umasribharti) August 6, 2026
2. मैं तो दतिया उपचुनाव प्रचार में आ नहीं सकी किंतु समर्थन में एक वाक्य मैंंने भेजा जो घर-घर पहुंचाया गया और वहां वोट भी…
क्यों बोली उमा किसी ना किसी परीक्षा में हम फेल हो गए
उमा भारती ने दतिया विधानसभा उपचुनाव पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि " मैं अपने समर्थकों से ये अनुरोध करूंगी कि वे ये अभिमान न पालें कि मेरी वजह से वोट बढ़े. क्योंकि अंत में हम दतिया उपचुनाव हार ही गए जिससे मुझे बहुत आघात है. उन्होंने आगे कहा कि मैं तो दतिया उपचुनाव में प्रचार में आ नहीं सकी किंतु समर्थन में एक वाक्य मैंने भेजा जो घर घर पहुंचाया गया और वहां वोट भी मिले. आखिर हम सब किसी ना किसी परीक्षा में फेल हो गए और हमें अपनी रणनीति की गहन समीक्षा करनी होगी.
उमा भारती की बहू भी उठा चुकी हैं आवाज
उमा भारती के पहले उनकी बहू पूर्व मंत्री रहे राहुल सिंह की पत्नि उमिता सिंह ने भी दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह अधिकारी ये कहने लगे कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, तब चुनाव परिणाम विपरीत आते हैं. उमिता सिंह ने असल में अधिकारियों पर निशाना साधा था और कार्यकर्ताओं को किनारे किए जाने का दुख बयां किया था.
यशोधरा राजे भी कह चुकी हैं कि ये आत्ममंथन का समय
उमा भारती के पहले पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी ट्वीट करके कहा था कि ये आत्ममंथन का समय है. असल में दतिया उपचुनाव में मिली हार केवल एक मुद्दा नहीं है. पार्टी के भीतर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने से लेकर समर्थकों के सड़क पर आए असंतोष और फिर भीतरघात में पार्टी की हार की चर्चाओं में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि पार्टी के लिए मंथन की सख्त जरूरत है.