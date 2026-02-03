आर्थिक तंगी से जूझ रहे मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन, सरकार से सैलरी बढ़ाने की गुहार
मध्य प्रदेश में इमाम और मुअज्जिन को नहीं मिल रही उचित सैलरी, वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने सरकार से की बजट बढ़ाने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 8:47 PM IST
भोपाल: प्रदेशभर की मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. कई इमामों को इतना कम मानदेय मिल रहा है कि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ रही है. मसाजिद कमेटी को जो ग्रांट राज्य सरकार की ओर से मिल रही है, वह केवल 3 करोड़ 88 लाख रुपए है. सरकार से मसाजिद कमेटी ने बजट बढ़ाने के लिए नवाचार भी किया है. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सरवर पटेल ने कहा कि सरकार से बजट बढ़ाने की मांग की गई.
आर्थिक तंगी से जूझ रहे इमाम
मध्य प्रदेश में मस्जिदों में इबादत, अजान और धार्मिक सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने वाले इमाम और मुअज्जिनों की आर्थिक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. प्रदेशभर में इमामों को सिर्फ 3 से 5 हजार रु मासिक मानदेय दिया जा रहा है. इसके बावजूद मस्जिद कमेटियों की लापरवाही और सरकारी अनुदान में लगातार हो रही देरी के चलते सैकड़ों इमामों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है.
अधिकारों की अनदेखी का आरोप
वर्तमान में 3 से 5 हजार में परिवार का खर्चा चलाना काफी मुश्किल हो रहा है. जिसके कारण इमाम को अन्य काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. अब्दुल वाहिद नामक एक इमाम ने बताया, "बच्चों की पढ़ाई, इलाज और घर का किराया तक चुकाना मुश्किल हो गया है. वे समाज और धर्म की सेवा पूरी निष्ठा से करते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, मस्जिद कमेटियां जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रही हैं, जबकि सरकारी अनुदान की प्रक्रिया भी बेहद धीमी है."
मस्जिद कमेटियों की जवाबदेही तय करने की मांग
धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने इमामों की आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर की है. स्थानीय समाजसेवी मोहम्मद शावर ने कहा, "सरकार तत्काल अनुदान जारी करें और मस्जिद कमेटियों की जवाबदेही तय की जाए. इमाम और मुअज्जिनों को सरकार द्वारा सम्मान जनक मानदेय मिलना चाहिए. मसाजिद कमेटी के बजट को बढ़ाना चाहिए. ताकि इमाम और मुअज्जिनों को समय पर सम्मानजनक वेतन मिल सके."
वक्फ बोर्ड से मिल रहा वेतन ग्रांट
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने बताया, "वक्फ बोर्ड की ओर से इमाम और मोज्जिन को 9 हजार और 4 हजार वेतन ग्रांट दिया जा रहा है. मसाजिद कमेटी द्वारा 4800 से 5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं. सरकार की ओर से 3 करोड़ 88 लाख रुपए ग्रांट दी जा रही है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की है."
मसाजिद कमेटी के सचिव ओवैस अली ने बताया, "सरकार की ओर से 3 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट है. बजट को बढ़ाकर 7 करोड़ करने के लिए पत्र लिखा गया है. मसाजिद कमेटी की ओर से करीब 400 इमाम मुअज्जिन को 3500 और 5000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है. रमजान में बजट होता है तो जरूरत की चीजें दी जाती है."