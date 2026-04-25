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पिता की उंगली कटी, लाउडस्पीकर के शोर में पढ़ाई, संघर्ष की आग में तपकर टॉपर बनी चांदनी

शोर और परेशानियों के बीच भी नहीं टूटा फोकस चांदनी बताती हैं कि, ''पढ़ाई के दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. घर के आसपास लाउडस्पीकर का शोर अक्सर ध्यान भटकाता था. वहीं परीक्षा से पहले पिता के घायल हो जाने से आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया था. लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने अपना ध्यान लक्ष्य से नहीं हटने दिया. उन्होंने हर चुनौती को सामान्य मानते हुए आगे बढ़ने का रास्ता चुना.''

छोटा घर, बड़े सपने, परिवार बना ताकत चांदनी एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां पिता कारपेंटर हैं और मां सरकारी स्कूल में मिड-डे मील का काम करती हैं. घर में चार सदस्य हैं और सीमित आय में ही परिवार का गुजारा चलता है. दो कमरों के छोटे से घर में पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन चांदनी ने कभी इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. परिवार का सहयोग उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना.

भोपाल: जहां हालात अक्सर सपनों को रोक देते हैं, वहीं भोपाल के भीमनगर बस्ती से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने साबित कर दिया कि मेहनत के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है. झुग्गी बस्ती के दो कमरों की झोपड़ी में आसपास के शोर और आर्थिक तंगी के बीच पढ़ाई करते हुए चांदनी विश्वकर्मा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 494 अंक हासिल कर प्रदेश में खुशी राय के साथ सयुंक्त टॉपर बनीं. उनके इस संघर्ष और सफलता को लेकर ईटीवी भारत ने चांदनी से बात की है, तो उनसे ही सुनते हैं उनकी कहानी.

अपने भाई के पढ़ाई करती हुई चांदनी (ETV Bharat)

बिना कोचिंग, रणनीति से हासिल की सफलता

चांदनी के अनुसार, ''उन्होंने पढ़ाई के लिए किसी महंगे कोचिंग या खास संसाधनों का सहारा नहीं लिया. उनका कहना है कि उन्होंने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि उन्हें एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में टॉप करना है. इसी लक्ष्य के साथ वे रोज छोटे-छोटे टारगेट बनाती थीं और उन्हें पूरा करने पर ध्यान देती थीं. यही निरंतरता और अनुशासन उनकी सफलता की कुंजी बना.''

मां का साथ बना सबसे बड़ा सहारा (ETV Bharat)

मां का साथ बना सबसे बड़ा सहारा

पढ़ाई के दौरान जब भी चांदनी को लगता था कि कहीं नंबर कम न आ जाएं, तब उनकी मां उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करती थीं. मां हमेशा उन्हें समझाती थीं कि अगर कहीं कमी रह भी जाए, तो अगली बार उसे बेहतर करने की कोशिश करो. यही सकारात्मक सोच चांदनी को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही.

पढ़ाई के साथ घर भी संभालती है चांदनी (ETV Bharat)

सेना में जाने का सपना, बचपन से लक्ष्य तय

चांदनी का सपना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है. वे भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं. उनका कहना है कि, ''बचपन से ही उन्हें सेना की जिंदगी, उसका जुनून और एडवेंचर आकर्षित करता रहा है.'' चांदनी के अनुसार, ''शहीद शब्द और तिरंगे के प्रति उनका सम्मान ही उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है.''

कारपेंटर की बेटी ने 494 अंकों के साथ रचा इतिहास (ETV Bharat)

अनावश्यक मांगों से दूर रहने की सीख

आज के समय में जहां कई छात्र पढ़ाई के लिए अनावश्यक सुविधाओं की मांग करते हैं, वहां चांदनी का संदेश साफ है. वे कहती हैं कि, ''जब जरूरी चीजें उपलब्ध हैं, तो अतिरिक्त मांग करने की जरूरत नहीं है. सीमित संसाधनों में भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, बस मेहनत और लगन जरूरी है.'' चांदनी विश्वकर्मा की यह सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी मान लेते हैं. उनकी कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती.