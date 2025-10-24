ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के स्कूलों में मार्च से शुरु होंगी क्लासेस, साल में 2 बार 10वीं-12वीं के एग्जाम

1 मार्च से नया शैक्षणिक सत्र शुरु करने की तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, ''अभी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरु होता है. लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए नया सेशन एक मार्च से शुरु करने की तैयारी की जा रही है. अब एक शैक्षणिक सत्र में दो मुख्य परीक्षा का निर्णय लिया गया है. वहीं, पहले स्कूलों की परीक्षाएं मार्च से शुरु होकर अप्रैल तक चलती थी. लेकिन अब अधिकतर परीक्षाएं फरवरी महीने में करवाने की तैयारी है. जिससे एक मार्च से नया सत्र शुरु किया जा सके.''

भोपाल: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा में कई नवाचारी बदलाव किए जा रहे हैं. जिससे बच्चों का शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व विकास किया जा सके. इसके लिए साल में अब दो बार मुख्य परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है. अब मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय स्कूलों के एकेडमिक सेशन और समर वेकेशन के शेड्यूल में भी बदलाव की तैयारी कर रहा है. हालांकि यह कब से लागू होगा, इस पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा.

समर वेकेशन में भी होगा बदलाव

शैक्षणिक सत्र एक महीने पहले शुरु करने के कारण ग्रीष्म कालीन अवकाश की समयसीमा में भी बदलाव किया जाएगा. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अभी मई में शिक्षक और बच्चों को छुट्टियां मिलती हैं, 15 जून से स्कूल खुलते हैं. लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि मई की जगह स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश अप्रैल महीने में ही दिया जाए. जिससे एक जून से स्कूलों को फिर से शुरु किया जा सके.

परीक्षाओं की रफ्तार से अध्यापन जरुरी

लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि, ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में अब दो बार मुख्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है. जिस हिसाब से परीक्षाओं की रफ्तार बढ़ रही है, उससे तारतम्य बिठाने के लिए बच्चों के अध्यापन की तैयारियां कराना भी जरुरी हो गया है. बच्चों को शैक्षणिक सत्र में पूरा समय मिल सके इसके लिए अब अप्रैल की जगह मार्च से ही नवीन सत्र शुरु करने की तैयारी की जा रही है. इस पर अभी काम चल रहा है.''

दो बार होगी मुख्य परीक्षा, अभी 10-12वीं शामिल

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में दो बार कराने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही विभाग ने पूरक परीक्षा नहीं कराने का निर्णय भी लिया है. इसमें पहली परीक्षा फरवरी-मार्च और सत्र की दूसरी परीक्षा जुलाई-अगस्त में कराने का निर्णय लिया है. दूसरी परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल होंगे, जिन्होंने पहली परीक्षा दी होगी. इन दोनों परीक्षाओं के अंकों के आधार पर ही वार्षिक परिणाम जारी किया जाएगा. बोर्ड कक्षाओं के बाद अन्य कक्षाओं में भी एक सत्र में दो मुख्य परीक्षाएं कराई जाएंगी.

7 फरवरी से 12वीं और 11 से 10वीं की परीक्षा

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 में आयाजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल पहले ही जारी कर चुकी है. इसके तहत 12वीं कक्षा की परीक्षा 7 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी. जबकि कक्षां 10वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 2 मार्च तक होगा. परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. दोनों की कक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च तक संचालित की जाएंगी.