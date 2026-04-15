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MP BOARD 10th Result: टूटे-फूटे कच्चे घर में रहने वाले मजदूर के बेटे की प्रदेश में सेकेंड रैंक

अभय गुप्ता ने मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया ( ETV BHARAT )