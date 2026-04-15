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MP BOARD 10th Result: टूटे-फूटे कच्चे घर में रहने वाले मजदूर के बेटे की प्रदेश में सेकेंड रैंक

मध्य प्रदेश बोर्ड 10 वीं के रिजल्ट में सीधी के अभयन गुप्ता ने दूसरा स्थान पाया. 500 में से 498 अंक प्राप्त किए.

MP BOARD 10TH 12TH RESULT
अभय गुप्ता ने मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 3:09 PM IST

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सीधी : गरीबी की बाधाओं को पार करते हुए अभय गुप्ता ने मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. टॉपर अभय गुप्ता के पिता कैलाश गुप्ता मजदूर हैं. उनके 3 बच्चों में सबसे छोटा अभय है. अभय के हालात ऐसे हैं कि रहने के लिए पक्का मकान तो दूर, ढंग का कच्चा घर भी नहीं है. परिवार एक जर्जर मकान में गुजर-बसर कर रहा है. अभय के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है.

पिता के पास मिठाई खिलाने तक के पैसे नहीं

टॉपर अभय के पिता कैलाश गुप्ता बताते हैं, “जब बेटे के टॉप करने की खबर मिली तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि लोगों को मिठाई खिला सकूं और अपनी खुशी को सबके सामने जाहिर कर सकूं.” हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब लोग बधाई देने पहुंचे, तब घर में आलू छीलकर सब्जी बनाने की तैयारी चल रही थी. अभय ने अपनी पढ़ाई शासकीय स्कूल से की और सीधी जिले के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 के छात्रावास में रहकर मेहनत की है.

कच्चे घर में रहने वाले मजदूर के बेटे की प्रदेश में सेकेंड रैंक (ETV BHARAT)

अभय की कंप्यूटर में खास रुचि

सीमित संसाधनों के बावजूद अभय गुप्ता ने यह मुकाम हासिल किया. अभय का स्वभाव बेहद शांत है. वह लोगों से कम बोलता है और ज्यादातर समय पढ़ाई में ही डूबा रहता है. अभय के चचेरे भाई नीरज गुप्ता बताते हैं "अभय को शुरू से ही कंप्यूटर में खास रुचि रही है. जब भी समय मिलता, वह कंप्यूटर सीखने आ जाता था. आज भी उसने टॉप करने पर उसने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और कहा अभी नंबर कम आए हैं भैया."

शुरू से ही मेधावी छात्र रहा अभय गुप्ता

अभय के बारे मे स्कूल के प्राचार्य एस.एन. त्रिपाठी ने बताया "वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहा है. हमें अभय से पूरी उम्मीद थी कि वह टॉप रैंक लाएगा और उसने इसे सच कर दिखाया." हालांकि उसकी सफलता के इस सफर में चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई हैं. बुधवार को कलेक्टर से मिलने के लिए भी अभय को बस से जाना पड़ा, क्योंकि परिवार के पास मोटरसाइकिल तक नहीं है. उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं है.

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