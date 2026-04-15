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गरीबी हारी, हौसले जीते! MP बोर्ड मेरिट में चमके संघर्ष के सितारे, सपने आसमां से ऊंचे

मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इस बार ऐसे छात्रों ने बाज़ी मारी, जिनके पास संसाधन कम थे लेकिन हौसले बुलंद.

MP Board Result 2026
मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं रिजल्ट में गरीब बच्चे चमके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:19 PM IST

5 Min Read
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दमोह/उज्जैन/छिंदवाड़ा/बड़वानी/रीवा : किसी ने मजदूरी के बीच पढ़ाई की, तो किसी ने बिजली-पानी की कमी में सपनों को जिंदा रखा. गरीबी की चुनौतियों से जूझते हुए इन बच्चों ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता कदम चूमती है. इनकी सच्ची कहानियां सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और उम्मीद की असली तस्वीरें हैं.

दमोह के छात्रों ने परचम लहराया

मध्यप्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं परिणामों में दमोह के छात्रों ने परचम लहराया है. अधिकांश छात्र-छात्राओं की पृष्ठभूमि कृषि और मजदूरी है. इनमें कई टॉपर्स तो बेहद गरीब हैं. दमोह के शासकीय एक्सीलेंस स्कूल के 10वीं के छात्र सौरभ अहिरवार ने 490 अंक प्राप्त करके प्रदेश में 10वां स्थान बनाया है.

बेहद गरीब परिवार के 10वीं के छात्र सौरभ अहिरवार मेरिट में (ETV BHARAT)

सौरभ के पिता गौतम अहिरवार और उसकी मां दोनों ही मजदूर हैं. सौरभ के पूरे परिवार और स्कूल में जश्न का माहौल है. सौरभ का कहना है "वह पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी करना चाहता है, ताकि बुढ़ापे में उसके माता-पिता को मजदूरी न करना पड़े."

12 वीं में प्रगति असाटी ने 8वां स्थान पाया

एक्सीलेंस स्कूल दमोह की ही छात्रा प्रगति असाटी ने 485 अंक लेकर प्रदेश स्तर में कक्षा 12वीं में गणित समूह से 8वां स्थान बनाया. इसके पहले प्रगति ने कक्षा 10वीं में प्रदेश स्तर पर पांचवा स्थान हासिल किया था. मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी प्रगति के पिता सुदामा असाटी पोस्ट ऑफिस में कमीशन एजेंट हैं. उसी से परिवार का भरण पोषण होता है. मां गृहिणी हैं. प्रगति का कहना है "शॉर्टकट कुछ नहीं होता है. लगातार अध्ययन और उसे रिवाइज करने पर ही अच्छे परिणाम मिलते हैं."

दमोह का एक्सीलेंस स्कूल चमका

एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य आरपी पटेल का कहना है "यहां के शिक्षक और बच्चे बहुत मेहनत करते हैं. इसलिए एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे हर साल टॉप में आते हैं. इस बार दमोह जिले से 13 बच्चों ने टॉप किया है. इसमें से 3 बच्चे एक्सीलेंस स्कूल के हैं. इनमें कला संकाय से कक्षा 12वीं में निधि कुर्मी ने प्रदेश में छठा स्थान बनाया है. साथ ही गणित समूह से प्रगति असाटी ने 8वां स्थान बनाया है. सौरव अग्रवाल ने कक्षा 10वीं में प्रदेश स्तर में दसवां स्थान प्राप्त किया है."

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दमोह के छात्रों ने परचम लहराया (ETV BHARAT)

उज्जैन की ज्योति यादव को प्रदेश में 5वीं रैंक

उज्जैन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधव नगर की छात्रा ज्योति यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है. ज्योति ने कुल 97 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. कला संकाय की छात्रा ज्योति ने 500 में से 485 अंक अर्जित किए हैं. इंग्लिश में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए. ज्योति यादव के पिता किसान हैं.

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उज्जैन की ज्योति यादव ने प्रदेश में 5वां स्थान बनाया (ETV BHARAT)

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के अनुसार "कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 83.03% रहा, जो पिछले वर्ष से 2.5% अधिक है. कक्षा 12वीं का परिणाम 86.23% रहा, जो गत वर्ष से 6.24% ज्यादा है." 10वीं में मैथ्स विषय की छात्रा आस्था रांका ने 98.8% अंक प्राप्त किए. 12वीं (PCM) में उर्वशी शर्मा ने 98.6% अंक प्राप्त कर स्टेट मेरिट में स्थान बनाया. प्रथा पालीवाल ने 12वीं में 94.8% अंक हासिल कर प्रदेश में 7वीं रैंक प्राप्त की. शौर्य सक्सेना ने 12वीं मैथ्स में 92.2% अंक प्राप्त किए.

कॉमर्स में छिंदवाड़ा की दीपाली छाई

छिंदवाड़ा में 12वीं कक्षा के कॉमर्स संकाय की दीपाली सोनी में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया. 10वीं कक्षा के 13 बच्चों में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया है. छिंदवाड़ा की प्रेरणा रघुवंशी ने 487 अंक प्राप्त कर प्रदेश में छठा स्थान पाया. पांढुर्णा जिले की सांदीपनि बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौसर की निकिता फरकासे ने 500 में से 497 अंक प्राप्त किए. छिंदवाड़ा उत्कर्ष विद्यालय की अक्षरा ऑक्टे ने 495 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है. सौसर के मोहित मूलमुदे ने 494 अंक प्राप्त कर प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया है.

गरीब घराने की बेटी महक की छठी रैंक

12वीं कक्षा में बड़वानी की हरसुख दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा उमामा मंसूरी ने बायोलॉजी संकाय में 500 में से 485 अंक (97 प्रतिशत) हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया. बड़वानी के अंजड़ शहर की मॉडर्न एकेडमी की छात्रा महक गोले ने 10वीं कक्षा में 500 में से 494 अंक (98.8 प्रतिशत) प्राप्त किए. महक ने प्रदेश की मेरिट सूची में छठी रैंक प्राप्त की. महक का परिवार साधारण पृष्ठभूमि से आता है. पिता बलिराम गोले मटके बनाने का कार्य करते हैं. महक ने बताया "उन्होंने अपने पिता को दिन-रात मेहनत करते देखा है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. वह भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं."

रीवा के होनहार स्टूडेंट्स भी मेरिट में

रीवा जिले में 12वीं के छात्र आदित्य ने प्रदेश मे दूसरा स्थान हासिल कर अपने जिले का मान बढ़ाया है तो वहीं 10 वीं की दो होनहार छात्रा श्रुति पाण्डेय और श्रद्धा मिश्रा ने 4 रैंक हासिल करते हुए समूचे जिले को गौरवान्वित किया है. रीवा के पनवार मे रहने वाले कक्षा 12 वीं के छात्र आदित्य चतुर्वेदी के पिता सत्यनारायण चतुर्वेदी पेशे से किसान हैं.

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