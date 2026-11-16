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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के खास रणनीतिकारों में होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का ये चेहरा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोर्चा संभालेंगे. बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनावी रणनीति तक यूपी में बीजेपी संगठन महामंत्रियों के जरिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है. आज से मथुरा में शुरु हुई दो दिन की बीजेपी संगठन की बैठक बेहद खास है. इस बैठक में टिकट वितरण के क्राइटेरिया से लेकर नेताओं की रैलियों के लिए विधानसभा के सिलेक्शन और कास्ट फैक्टर तक हर चुनावी मुद्दे पर गहराई से चर्चा हो रही है.

उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ. लेकिन बीजेपी ने उसके काफी पहले से चुनावी तैयारियां शुरु कर दी हैं. आज से मथुरा में शुरु हुई पार्टी की बैठक पूरी तरह से चुनावी तैयारियों को लेकर है. खास बात ये है कि, इस बैठक में पार्टी के अलग अलग राज्यों के संगठन को मजबूती देने वाले संगठन महामंत्रियों को भी बुलाया है. मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं. और उत्तर प्रदेश के चुनाव में रणनीतिक रुप से उनकी भी खास भूमिका रहेगी. उनके अलावा 6 अन्य राज्यों के संगठन महामंत्री भी यहां जिम्मेदारी संभाले हैं. असल में 2014 में पीएम मोदी के चुनाव के समय चंद्रशेखर 2014 में वाराणसी क्षेत्र के संगठन मंत्री थे. उस महत्वपूर्ण चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी. इसके बाद फिर वे राजस्थान में बीजेपी के संगठन महामंत्री बनाए गए और फिर तेलंगाना बीजेपी में समगठन महामंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला. चूंकि वे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले हैं. यूपी में मजबूत कनेक्ट है. महत्वपूर्ण चुनाव में उनकी भूमिका रही है इसलिए उन्हें फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा से पहले रणनीतिकार के तौर पर वे फिर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं. भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी को सौंपी जिम्मेदारी (ETV Bharat) लाड़ली बहनों को मिल गई नवंबर की धनराशि, सिंधिया ने बताया मोहन यादव के खट्ट-पट्ट का लॉजिक