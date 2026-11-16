उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के खास रणनीतिकारों में होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का ये चेहरा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव, मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी. रिपोर्ट-शिफाली पांडे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:14 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोर्चा संभालेंगे. बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनावी रणनीति तक यूपी में बीजेपी संगठन महामंत्रियों के जरिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है. आज से मथुरा में शुरु हुई दो दिन की बीजेपी संगठन की बैठक बेहद खास है. इस बैठक में टिकट वितरण के क्राइटेरिया से लेकर नेताओं की रैलियों के लिए विधानसभा के सिलेक्शन और कास्ट फैक्टर तक हर चुनावी मुद्दे पर गहराई से चर्चा हो रही है.
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यूपी में बीजेपी का चुनावी रण, मध्य प्रदेश के चंद्रेशखर क्यों
उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ. लेकिन बीजेपी ने उसके काफी पहले से चुनावी तैयारियां शुरु कर दी हैं. आज से मथुरा में शुरु हुई पार्टी की बैठक पूरी तरह से चुनावी तैयारियों को लेकर है. खास बात ये है कि, इस बैठक में पार्टी के अलग अलग राज्यों के संगठन को मजबूती देने वाले संगठन महामंत्रियों को भी बुलाया है. मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं. और उत्तर प्रदेश के चुनाव में रणनीतिक रुप से उनकी भी खास भूमिका रहेगी. उनके अलावा 6 अन्य राज्यों के संगठन महामंत्री भी यहां जिम्मेदारी संभाले हैं.
असल में 2014 में पीएम मोदी के चुनाव के समय चंद्रशेखर 2014 में वाराणसी क्षेत्र के संगठन मंत्री थे. उस महत्वपूर्ण चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी. इसके बाद फिर वे राजस्थान में बीजेपी के संगठन महामंत्री बनाए गए और फिर तेलंगाना बीजेपी में समगठन महामंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला. चूंकि वे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले हैं. यूपी में मजबूत कनेक्ट है. महत्वपूर्ण चुनाव में उनकी भूमिका रही है इसलिए उन्हें फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा से पहले रणनीतिकार के तौर पर वे फिर जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, ''ये बीजेपी की खूबी है, ये पार्टी जानती है कि चुनाव में किसका और कहां बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है. दूसरा वे इम्तेहान की तारीखों का इंतजार भी नहीं करते. अब अगर मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यूपी की चुनावी नक्शे से भली भांती वाकिफ हैं तो पार्टी उनके अनुभव का भी पूरा लाभ लेगी.''
यूपी की चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम बैठक
उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज से शुरु हुई बैठक उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2027 के चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक है. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पहुंचने की भी संभावना है. इनके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे. साथ में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी प्रभारी विनोद तावड़े सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे.