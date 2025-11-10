बदल जाएगा भोपाल का नाम!, BJP सांसद ने कहा, ताल के पानी का कर्ज चुकाओ
भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर भोपाल का नाम बदलने की मांग उठाई है. कांग्रेस ने कहा, नाम बदलो लेकिन काम भी करो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 5:19 PM IST
भोपाल: नाम में क्या रखा है. कम से कम भारत में शहरों के नाम बदले जाने का जो अभियान चल पड़ा है उसे लेकर ये नहीं कहा जा सकता. इस फेहरिस्त में भोपाल लंबे समय से है, लेकिन इस शहर का नाम बदले जाने की मांग मुकाम तक नहीं पहुंच पाई. बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने मांग उठाई है कि भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की कवायद नए सिरे से शुरू की जाए. जानकार कहते हैं कि 47 साल पहले से भोपाल का नाम बदले जाने की डिमांड बनी हुई है. तीन साल पहले भोपाल आए एक संत भी ये कह कर गए थे कि वे जब तक भोपाल नहीं आएंगे जब तक इस शहर का नाम नहीं बदला जा जाता. खास बात ये है कि अब भोपाल का नाम बदले जाने के विरोध में उठी आवाजे भी बुलंद हो रही हैं.
बीजेपी सांसद ने भोपाल का नाम बदलने की आवाज उठाई
होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो गया है, लेकिन इसी कतार में चल रहा भोपाल, भोजपाल नहीं बन पाया. जबकि गैर राजनीतिक ढंग से ये मांग करीब 47 वर्षों से और राजनीतिक रूप से बीते 4 साल से ये मांग उठाई जा रही है. भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर ये आवाज उठाई है. आलोक शर्मा ने कहा कि "मुझसे शहर के लोग ये मांग करते हैं कि आलोक जी आप भोपाल के बेटे हैं. आप भोपाल के पार्षद रहें, अब आप भोपाल के सांसद बन गए हैं.
अब भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए. अच्छी बात है क्यों नहीं होना चाहिए. भोपाल को बसाने और बढ़ाने में राजा भोज का बहुत योगदान है. बड़ा तालाब राजा भोज ने बनाया. एक हजार साल पहले की कल्पना देखिए अभी कि हम 2025 में खड़े हैं और आज भी भोपाल की 50 फीसदी जनता उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाती है.
अगर हमने भोपाल का इतने साल पानी पिया है तो हमें कर्जा भी उतारना चाहिए और भोपाल का नाम बदला जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि "इसके लिए हम राज्य शासन से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र में ले जाएंगे और दमदारी के साथ ये आवाज उठाएंगे. लोकसभा में मैं भोपाल का नाम भोजपाल रखे जाने की आवाज दमदारी से उठाऊंगा."
तीन साल पहले एक मंत्री ने उठाई थी नाम बदलने की मांग
तीन साल पहले बीजेपी की ही सरकार में शिवराज सरकार के दौर में मंत्री विश्वास सारंग ने ये आवाज उठाई थी. तब होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया था. उसे मंजूरी मिलने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि मैंने विधानसभा में भी भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की मांग उठाई है. इसके पहले 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि वे इस मामले में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे.
नाम नहीं बदला तो फिर इस शहर में नहीं आऊंगा
दिलचस्प ये है कि भोपाल का नाम बदले जाने की कवायद केवल सियासी तौर पर ही नहीं हुई. जगदगुरु रामभद्राचार्य जब दो साल पहले राम कथा कहने भोपाल आए थे तब उन्होंने भी ये बयान दिया था कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं हो जाता, वे यहां अगली कथा के लिए नहीं आएंगे.
- अलीराजपुर अब आलीराजपुर, मध्यप्रदेश के एक और जिले का नाम बदला
- मध्य प्रदेश में बदल जाएगी गांवों और शहरों की शिनाख्त? नाम में ही सब कुछ रखा है!
कांग्रेस बोली- भोपाल का नाम तो गड्ढों पर हो चुका
कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने आलोक शर्मा के बयान पर चुटकी ली है. उन्होंने ने कहा, "सांसद जी को ये समझना चाहिए कि भोपाल का नाम तो गड्ढों के शहर के रूप में विख्यात हो चुका है. 90 डिग्री के नाम से चर्चित हो चुका है. भोपाल शहर की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है.
नाम बदलना है तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, बदल दीजिए, लेकिन नाम बदलने भर से क्या होगा, काम तो कीजिए. आपकी सरकार में इस शहर में क्राइम बढ़ गया है. इस पर किसी नेता का मुंह नहीं खुलता. नाम बेशक बदलिए पर पहले काम पर ध्यान दीजिए."