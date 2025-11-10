ETV Bharat / state

बदल जाएगा भोपाल का नाम!, BJP सांसद ने कहा, ताल के पानी का कर्ज चुकाओ

भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर भोपाल का नाम बदलने की मांग उठाई है. कांग्रेस ने कहा, नाम बदलो लेकिन काम भी करो.

DEMAND CHANGE BHOPAL NAME BHOJPAL
भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: नाम में क्या रखा है. कम से कम भारत में शहरों के नाम बदले जाने का जो अभियान चल पड़ा है उसे लेकर ये नहीं कहा जा सकता. इस फेहरिस्त में भोपाल लंबे समय से है, लेकिन इस शहर का नाम बदले जाने की मांग मुकाम तक नहीं पहुंच पाई. बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने मांग उठाई है कि भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की कवायद नए सिरे से शुरू की जाए. जानकार कहते हैं कि 47 साल पहले से भोपाल का नाम बदले जाने की डिमांड बनी हुई है. तीन साल पहले भोपाल आए एक संत भी ये कह कर गए थे कि वे जब तक भोपाल नहीं आएंगे जब तक इस शहर का नाम नहीं बदला जा जाता. खास बात ये है कि अब भोपाल का नाम बदले जाने के विरोध में उठी आवाजे भी बुलंद हो रही हैं.

बीजेपी सांसद ने भोपाल का नाम बदलने की आवाज उठाई

होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो गया है, लेकिन इसी कतार में चल रहा भोपाल, भोजपाल नहीं बन पाया. जबकि गैर राजनीतिक ढंग से ये मांग करीब 47 वर्षों से और राजनीतिक रूप से बीते 4 साल से ये मांग उठाई जा रही है. भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर ये आवाज उठाई है. आलोक शर्मा ने कहा कि "मुझसे शहर के लोग ये मांग करते हैं कि आलोक जी आप भोपाल के बेटे हैं. आप भोपाल के पार्षद रहें, अब आप भोपाल के सांसद बन गए हैं.

बीजेपी सांसद ने भोपाल का नाम बदलने की आवाज उठाई (ETV Bharat)

अब भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए. अच्छी बात है क्यों नहीं होना चाहिए. भोपाल को बसाने और बढ़ाने में राजा भोज का बहुत योगदान है. बड़ा तालाब राजा भोज ने बनाया. एक हजार साल पहले की कल्पना देखिए अभी कि हम 2025 में खड़े हैं और आज भी भोपाल की 50 फीसदी जनता उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाती है.

अगर हमने भोपाल का इतने साल पानी पिया है तो हमें कर्जा भी उतारना चाहिए और भोपाल का नाम बदला जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि "इसके लिए हम राज्य शासन से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र में ले जाएंगे और दमदारी के साथ ये आवाज उठाएंगे. लोकसभा में मैं भोपाल का नाम भोजपाल रखे जाने की आवाज दमदारी से उठाऊंगा."

तीन साल पहले एक मंत्री ने उठाई थी नाम बदलने की मांग
तीन साल पहले बीजेपी की ही सरकार में शिवराज सरकार के दौर में मंत्री विश्वास सारंग ने ये आवाज उठाई थी. तब होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया था. उसे मंजूरी मिलने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि मैंने विधानसभा में भी भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की मांग उठाई है. इसके पहले 2011 में शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि वे इस मामले में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे.

नाम नहीं बदला तो फिर इस शहर में नहीं आऊंगा

दिलचस्प ये है कि भोपाल का नाम बदले जाने की कवायद केवल सियासी तौर पर ही नहीं हुई. जगदगुरु रामभद्राचार्य जब दो साल पहले राम कथा कहने भोपाल आए थे तब उन्होंने भी ये बयान दिया था कि जब तक भोपाल का नाम भोजपाल नहीं हो जाता, वे यहां अगली कथा के लिए नहीं आएंगे.

कांग्रेस बोली- भोपाल का नाम तो गड्ढों पर हो चुका

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने आलोक शर्मा के बयान पर चुटकी ली है. उन्होंने ने कहा, "सांसद जी को ये समझना चाहिए कि भोपाल का नाम तो गड्ढों के शहर के रूप में विख्यात हो चुका है. 90 डिग्री के नाम से चर्चित हो चुका है. भोपाल शहर की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है.

नाम बदलना है तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, बदल दीजिए, लेकिन नाम बदलने भर से क्या होगा, काम तो कीजिए. आपकी सरकार में इस शहर में क्राइम बढ़ गया है. इस पर किसी नेता का मुंह नहीं खुलता. नाम बेशक बदलिए पर पहले काम पर ध्यान दीजिए."

TAGGED:

DEMAND CHANGE BHOPAL NAME BHOJPAL
ALOK SHARMA DEMAND CHANGE BHOPAL
MP CHANGING NAME POLITICS
MADHYA PRADESH CITIES NAMES CHANGE
DEMAND CHANGE BHOPAL NAME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साउथ स्टार नयनतारा, लीला और दिव्या दत्ता महाकाल के दर पर, बाबा से मांगा वरदान

डॉक्टर बनने का सपना देखा और बन गई DSP, किसान की बेटी मोनिका पहले प्रयास में ही सफल

छतरपुर में बेटी घर आई तो पिता ने बंटवाया टनों लड्डू, गांव में हुआ क्रांति का जश्न

जबलपुर में बिरसा मुंडा उत्सव में जुड़ेंगे पीएम मोदी, क्रांति गौड़ को मोहन यादव देंगे 1 करोड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.