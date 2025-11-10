ETV Bharat / state

बदल जाएगा भोपाल का नाम!, BJP सांसद ने कहा, ताल के पानी का कर्ज चुकाओ

भोपाल: नाम में क्या रखा है. कम से कम भारत में शहरों के नाम बदले जाने का जो अभियान चल पड़ा है उसे लेकर ये नहीं कहा जा सकता. इस फेहरिस्त में भोपाल लंबे समय से है, लेकिन इस शहर का नाम बदले जाने की मांग मुकाम तक नहीं पहुंच पाई. बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने मांग उठाई है कि भोपाल का नाम भोजपाल किए जाने की कवायद नए सिरे से शुरू की जाए. जानकार कहते हैं कि 47 साल पहले से भोपाल का नाम बदले जाने की डिमांड बनी हुई है. तीन साल पहले भोपाल आए एक संत भी ये कह कर गए थे कि वे जब तक भोपाल नहीं आएंगे जब तक इस शहर का नाम नहीं बदला जा जाता. खास बात ये है कि अब भोपाल का नाम बदले जाने के विरोध में उठी आवाजे भी बुलंद हो रही हैं.

बीजेपी सांसद ने भोपाल का नाम बदलने की आवाज उठाई

होशंगाबाद अब नर्मदापुरम हो गया है, लेकिन इसी कतार में चल रहा भोपाल, भोजपाल नहीं बन पाया. जबकि गैर राजनीतिक ढंग से ये मांग करीब 47 वर्षों से और राजनीतिक रूप से बीते 4 साल से ये मांग उठाई जा रही है. भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर ये आवाज उठाई है. आलोक शर्मा ने कहा कि "मुझसे शहर के लोग ये मांग करते हैं कि आलोक जी आप भोपाल के बेटे हैं. आप भोपाल के पार्षद रहें, अब आप भोपाल के सांसद बन गए हैं.

बीजेपी सांसद ने भोपाल का नाम बदलने की आवाज उठाई (ETV Bharat)

अब भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए. अच्छी बात है क्यों नहीं होना चाहिए. भोपाल को बसाने और बढ़ाने में राजा भोज का बहुत योगदान है. बड़ा तालाब राजा भोज ने बनाया. एक हजार साल पहले की कल्पना देखिए अभी कि हम 2025 में खड़े हैं और आज भी भोपाल की 50 फीसदी जनता उसी तालाब से अपनी प्यास बुझाती है.

अगर हमने भोपाल का इतने साल पानी पिया है तो हमें कर्जा भी उतारना चाहिए और भोपाल का नाम बदला जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि "इसके लिए हम राज्य शासन से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र में ले जाएंगे और दमदारी के साथ ये आवाज उठाएंगे. लोकसभा में मैं भोपाल का नाम भोजपाल रखे जाने की आवाज दमदारी से उठाऊंगा."