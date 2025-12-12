ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 2025 में 47 बाघों की मौत, मुख्य वन सरंक्षक ने दी सभी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी

मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार हो रहीं मौतों पर मुख्य वन सरंक्षक ने जताई नाराजगी. सभी टाइगर रिजर्व और वन अधिकारियों को दी चेतावनी.

मध्य प्रदेश में 2025 में 47 बाघों की मौत (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 10:11 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों की गणना चल रही है. इस बीच बाघों की हो रही मौतों ने वन विभाग के अधिकारियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. वन विभाग के अनुसार साल 2025 में अब तक 47 बाघों की मृत्यु हुई है. इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मृत्यु होने पर मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख व्ही एन अम्बाड़े ने नाराजगी जाहिर की है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के फील्ड डायरेक्टर और संबंधित जिलों के डीएफओ को पत्र लिखकर चेतावनी दी है.

'बाघों और तेंदुओं के संरक्षण में लापरवाही'

प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही एन अम्बाड़े ने पूर्व में जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए पत्र में लिखा है कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. किन्तु देखने में आया है कि पिछले माह से बाघों और तेन्दुओं की मृत्यु की घटनाएं बढ़ी हैं. इन घटनाओं में कई वन्यजीवों की मौत विद्युत, सड़क दुर्घटना एवं रेल दुर्घटना और अन्य कारणों से हुई है. ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त निर्देश जारी करने के बावजूद भी वन्यजीव संरक्षण के प्रति लापरवाही बढ़‌ती जा रही है. कृपया सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्राथमिकता के आधार पर अपने स्तर से निर्देश जारी करें.

CCF WARNING LETTER TIGER RESERVES
मुख्य वन सरंक्षक ने दी सभी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी (Chief Conservator Forests Office)

मुख्य वन संरक्षक की चेतावनी

वन बल प्रमुख व्ही एन अम्बाड़े ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि "बाघ और अन्य वन्यजीवों की मृत्यु को रोकने के लिए रेलवे एवं अन्य एजेंसियों से संपर्क स्थापित किया जाए. जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनर्रावृत्ति न हो. इस संबंध में कार्ययोजना बनाई जाए और अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं. प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के अंदर वन्यजीवों की पुख्ता व्यवस्था होने के बावजूद भी बाघ और अन्य वन्यजीवों की शिकार एवं हड्डियां आदि जब्त होना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इस प्रकार की घटनाओं से अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही स्पष्ट परिलक्षित होती है."

'लापरवाही नहीं करेंगे बर्दाश्त'

प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही एन अम्बाड़े ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि "समस्त प्रकरणों की विवेचना की जाए और कर्मचारी और अधिकारी की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करें." उन्होंने पत्र में लिखा कि स्पष्ट किया जाता है कि वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही असहनीय होगी.

इस मामले में वन्य जीव विशेषज्ञ और वन विभाग के पूर्व अधिकारी सुदेश बाघमारे का कहना है कि "प्रदेश में सबसे अधिक बाघ आपसी संघर्ष और रेल कटिंग में मारे जा रहे हैं. यदि जंगल में रेल लाइन को क्रास करने के लिए अंडरपास बनाया जाए, तो ये जानवर आसानी से रेलवे ट्रैक क्रास कर सकते हैं. लेकिन अभी इस मामले में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है. इसके साथ ही बाघ समेत अन्य जंगली जानवरों की मृत्यु का एक बड़ा कारण शिकार भी है."

